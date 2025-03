El nombre de Georgina Rodríguez se encuentra en la primera plana mediática de la crónica social después de que se hiciera viral un vídeo de ella durante su paso por la Semana de la Moda de París. A su llegada al desfile de Elie Saab, al que acudió luciendo un estilismo blanco y un abrigo de plumas, uno de sus guardaespaldas sacó una linterna del bolsillo y deslumbró a los medios gráficos que se encontraban en las inmediaciones del lugar donde se celebraba el show.

Un feo gesto que, como era de esperar, ha sido de lo más comentado a través de las redes sociales. Sobre esta escena precisamente se ha pronunciado Susanna Griso, quien ha sentenciado la actitud de la pareja de Cristiano Ronaldo.

La reacción de Susanna Griso

«Pero esta chica, perdonadme, no debe de tener muchas luces… Lo que hacen es absurdo. Si te vas a París a la Semana de la Moda y lo que quieres es exhibirte…», ha señalado la presentadora durante la emisión de Espejo Público. Opinión a la que se ha sumado Gema López. «No todos los cámaras pudieron ser deslumbrados… Me parece…», ha indicado con indignación al ver la escena.

Por otro lado, el periodista Javier de Hoyos también ha criticado este movimiento por parte de Georgina. «Pero ¿de qué va? Ha hecho un feo tan grande a la prensa en París para luego publicar un vídeo alardeando de su situación. Se merecería que ningún fotógrafo la hubiese capturado. No se puede ir así por la vida», ha comentado, molesto. Al mismo tiempo ha intentado encontrar la lógica a este incómodo momento. «Yo no sé si intentaban que no captasen el look que llevaba…», ha añadido en sus redes.

Esta actitud es completamente opuesta a la que Georgina Rodríguez ha ido compartiendo en su perfil de Instagram, donde reúne más de 65 millones de seguidores. Y es que a través de la citada red social, la también influencer muestra pequeñas píldoras de cómo es su día. Un día a día en el que enseña los desfiles a los que asiste, así como los proyectos en los que trabaja, sin olvidar algunos de los momentos familiares que vive junto al futbolista. Por ahora, Georgina se mantiene al margen de lo descrito en las líneas anteriores y no se ha pronunciado al respecto.