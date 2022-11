Día un tanto extraño en Espejo Público. El programa arrancaba con normalidad a las 08.55 horas de la mañana con mucha actualidad que contar pero mediada su emisión, un cambio de presentadora ha dejado descolocada a la audiencia. Susanna Griso abandonaba el plató durante una publicidad y a la vuelta del bloque posaba ante las cámaras la presentadora Lorena García.

.@eruizescudero : «La sanidad madrileña lidera todos los ranking, el problema es que no hay médicos» 👉El consejero de Sanidad de la Comunidad cree que la manifestación fue en clave política y no por motivos sanitarioshttps://t.co/z1AQbnCQzG — Espejo Público (@EspejoPublico) November 14, 2022

Era una mañana de frenética intensidad informativa. La manifestación convocada el domingo en Madrid a favor de la sanidad pública ha propiciado que Susanna Griso comenzase el programa entrevistando al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Unos instantes más tarde ha presentado la mesa de actualidad política, donde se ha debatido, entre otras cosas, de la candidatura de Reyes Maroto a la alcaldía de Madrid por el PSOE para los comicios municipales que tendrán lugar en mayo del 2023, así como del fatal atentado que ha tenido lugar en Estambul.

La sorpresa saltaba a las 10 de la mañana, cuando la catalana daba paso a la publicidad y a la vuelta ya no se encontraba frente a la cámara. En su lugar se había puesto la presentadora Lorena García. Ésta ha continuado con la escaleta de Espejo Público sin dar ninguna explicación de la llamativa ausencia de Griso.

Unas horas más tarde, el diario El Mundo ha informado de que el motivo que había obligado a Susanna Griso a irse a toda prisa del trabajo y sin avisar ha sido el fallecimiento de su tía. Un mazazo del que no se conocen más detalles. Se da la coincidencia de que es la segunda vez que tiene que abandonar repentinamente el plató de su programa por idéntica razón. La otra fue en junio de 2019 cuando se enteró en directo de la muerte de su hermana.

En aquel momento, la presentadora se marchó corriendo a San Cugat para brindar el último adiós a una persona tremendamente importante en su vida. Para ella, sus hermanas lo eran todo y hablaba de ellas así, tiempo antes de su deceso: «Soy la pequeña de siete, tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras que retomaron tiempo después. Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad. De alguna manera, ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. De alguna manera tengo que agradecerles ese ejemplo».

Ahora recibe este inesperado golpe de la vida en forma de otra muerte de su círculo cercano. Está por ver si Susanna Griso da alguna información al respecto en las próximas horas.