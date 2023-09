El surrealista relato de Tamara Falcó que provoca la risa descontrolada de Juan del Val y Pablo Motos

La última emisión de El Hormiguero ha estado marcada por la surrealista historia que ha contado Tamara Falcó durante La tertulia. Mientras la marquesa de Griñón ha explicado su relato, tanto el presentador, Pablo Motos, como Juan del Val no han podido controlar la risa. De esta escena se ha hecho eco el marido de Nuria Roca a través de sus redes sociales donde ha revelado que no pudo parar de reír, además ha publicado un vídeo del momento exacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

En el clip aparece Tamara diciendo: «Y entonces me acordé de la prueba del huevo». Ese fue el principio de una estampa en clave de humor. Ante esta inesperada afirmación, el resto de los presentes en el plató preguntan incrédulos, «pero ¿cuál es la prueba del huevo?» a lo que la diseñadora respondía muy seria: «que no se podía cortar con cuchillo». Es entonces cuando, de repente una de las hormigas contestaba espontánea: «porque duele». Ante este comentario, Juan del Val no podía resistirse y esbozaba una carcajada. Lo mismo le ocurría a Motos.

Juan del Val en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Mientras Juan del Val y Pablo Motos seguían en la misma dinámica, Nuria Roca preguntaba: «¿pero es un huevo duro?». Sin embargo, Tamara Falcó no entendía las risas de sus compañeros mientras estaba explicándose, lo que hizo que también rompiera a reír. Además, Juan ha escrito en la breve pieza audiovisual de sus redes sociales que «hoy he sufrido un ataque de risa durante la tertulia, de esos incontrolables, que tanto gustan y tanto agobian porque es imposible parar…». El escritor ha revelado que la culpa de la situación la ha tenido Barrancas, una de las famosas hormigas. «La culpa la ha tenido Barrancas al contestar por qué no se podía cortar un huevo con un cuchillo… ¡Este es el momento! ¡La tertulia seguía pero yo ya no podía parar!», ha finalizado.

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Como era de esperar el post no ha tardado en llenarse de comentarios de usuarios que vieron el programa.»Si nos dimos cuenta de lo que dijo Barrancas, la que no se enteraba era Tamara», «Fue maravilloso», «Barrancas es incontrolable e imprevisible. Me encanta», «Normal, y cuando escuché a Barrancas casi me ahogo», han sido algunos de los escritos de los internautas.



Fue en 2020, cuando El Hormigero, espacio liderado por Pablo Motos, añadió una sección más a su programa. Se unieron así a sus filas la marquesa de Griñón y Juan del Val, ya que Nuria Roca y Cristina Pardo, ya formaban parte del equipo desde años atrás. Después de todo este tiempo juntos han creado una complicidad que atraviesa la pantalla, tanto es así que fueron algunos de los invitados a la boda de la ganadora de MasterChef Celebrity e Íñigo Onieva, celebrada el pasado 8 de julio en el palacio El Rincón, en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid.