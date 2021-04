Supervivientes 2021: De la gran confesión de Olga a la injusticia con Melissa

‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ha regresado este martes a la pequeña pantalla de la mano de Carlos Sobera. Una nueva entrega del reality de Telecinco en el que uno de los cuatro nominados se ha salvado de la expulsión que tendrá lugar este domingo. Pero antes de llegar a ese punto, la noche ha comenzado con una votación en la que cada uno de los dos grupos excluía a uno de los suyos, que tras ser elegido ya no podía pelear por la recompensa.

Antonio Canales, que tiene una lesión en la mano desde hace unos días, aprovechaba para pedir a sus compañeros que le votaran a él para no perjudicar al resto, rompiendo así una de las normas del programa. Como era de esperar, el bailaor consiguió la mayoría de los votos, quedando Melissa en segundo lugar, la persona a la que él votaba por ser la «capitana» y la «más fuerte». La consecuencia no se hacía esperar y Sobera señalaba: «resulta que la lesión que tienes en la mano, que yo lamento profundamente, no tiene nada que ver ni va a intervenir en el juego que vamos a desarrollar.Consecuentemente, desde ‘Supervivientes’, decimos que tú vas a jugar y te va a sustituir no jugando y, por lo tanto, no disfrutando de la recompensa -en caso de ganar-, la persona que tú has nombrado, que es Melyssa».

«Esto lo hacemos en parte porque somos conscientes de que has pedido el voto a los compañeros», continuaba el vasco, indignando a los seguidores del programa en las redes sociales, que veían muy injusto que por una infracción de Canales, se dejara a Melissa fuera de la prueba de recompensa.

La gran confesión de Olga Moreno

Terminada la prueba de recompensa, el protagonismo pasaba a ser para Olga Moreno, quien durante una conversación con Marta López hacía grandes confesiones. «Pensé que no venías», le reconocía la colaboradora de ‘Sálvame’, a lo que la malagueña le desvelaba que el «el único que no quería que fuera a ‘Supervivientes’ era Antonio David. Su consejo era que no viniese», contaba, añadiendo que le dijo lo mismo a su Rocío cuando iba a convertirse en protagonista del reality. Sin embargo, la joven la terminó animando y Olga apostó por ella y por viajar a Honduras, «tengo la conciencia súper tranquila con lo de fuera», ha sentenciado.

Aprovechando la conversación, Marta le preguntaba por Rocío Carrasco. «Te lo juro por mi hija que en la vida se ha hablado mal de la otra persona», ha asegurado. «Que los niños están ahí, que cuando dicen que se los manipula… ¿Tu crees que Rocío se deja manipular», ha seguido. «Les hemos tapado mogollón de cosas, pero los niños se hacen grandes y ellos mismos se dan cuenta», ha añadido la mujer de Antonio David Flores.

Sobre un acercamiento entre madre e hija, Olga ha desvelado que «Rocío ha querido llamar a su madre muchas veces», pero que pocas veces obtenía respuesta al otro lado de la línea. Su conclusión al asunto es que deberían hablar al menos. «Que tiene su teléfono, que se llamen, que se sienten y hablen», ha afirmado Olga, a quien todo esto le parece «inhumano». «Que se preocupe solo por esos dos niños, que son tuyos, que no son míos, son tuyos», ha dicho dirigiéndose a Rocío Carrasco directamente . «A mí en mi vida en mi casa me han llamado mamá, me han llamado ‘Oa’. Yo he disfrutado, porque son dos niños que son para disfrutarlos y conocerlos», ha terminado..