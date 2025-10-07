"Soy imbécil": el momentazo de Eva Soriano al hablar de su ex en directo

A veces, basta un comentario mal calculado o una respuesta espontánea para convertir una entrevista divertida en un momento incómodo del que solo queda reírse. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Eva Soriano durante su reciente visita a La Revuelta, donde acudió junto a Aníbal Gómez para promocionar su nuevo concurso familiar de RTVE, Cuánto, cuánto, cuánto. Lo que empezó como una conversación distendida acabó convirtiéndose en uno de esos episodios televisivos tan memorables como embarazosos, en los que el humor y la sinceridad se mezclan sin filtros.

Durante la charla con David Broncano, conocido por poner a sus invitados contra las cuerdas con sus célebres «preguntas clásicas», Soriano terminó metiéndose, como ella misma reconocería, «en un jardín innecesario». Entre risas, nervios y sinceridad, la presentadora habló de su vida sentimental y confesó que recientemente había roto una relación de once años. «Le quiero muchísimo y es una persona increíble, lo que pasa es que yo soy imbécil», bromeó entre carcajadas, tratando de salir airosa del apuro. Su naturalidad y su sentido del humor terminaron convirtiendo un momento incómodo en un ejemplo de por qué su espontaneidad conecta tanto con el público.

Mientras tanto, su compañero Aníbal Gómez optó por una estrategia mucho más calculada y supo esquivar las trampas de Broncano con elegancia, proponiendo incluso una nueva línea humorística: «el chiste triste». La visita de ambos tenía como objetivo presentar Cuánto, cuánto, cuánto, un programa que RTVE estrenará en horario de máxima audiencia y que se define como un concurso familiar lleno de retos absurdos relacionados con el arte de medir. «Es un programa para imbéciles», bromeaba Soriano, explicando que no hace falta tener grandes conocimientos para disfrutarlo. Gómez añadía con ironía: «Ya hacía falta un programa en el que se valore la escuela de la calle y la intuición».

El formato promete escenas tan delirantes como calcular «cuánto tiempo puedes sujetar un boli con el culo» o «cuánto pesa un caramelo de café después de ser chuperreteado por una señora». Todo ello acompañado por la mascota del programa, Cuantino Metrino, y una sintonía compuesta por los humoristas Venga Monjas, quienes aportan su característico tono gamberro.

Más allá del estreno, este episodio ha vuelto a situar a Eva Soriano en el foco mediático. Nacida en Reus (Tarragona) en 1990, Soriano se ha consolidado en los últimos años como una de las cómicas más destacadas de la televisión y la radio españolas. Tras estudiar Turismo y formarse en interpretación en Madrid, encontró en el humor su verdadera vocación. Su desparpajo y su rapidez mental la llevaron a programas como El club de la comedia, Late Motiv, Zapeando o Tu cara me suena, donde sorprendió por su talento vocal y su carisma.

Ha presentado su propio formato, Showriano, en Movistar+, y actualmente lidera el espacio matinal Cuerpos Especiales en Europa FM, donde comparte cada mañana su humor con miles de oyentes. Aunque su carrera televisiva es sólida, Soriano no renuncia a seguir explorando nuevos retos: este fin de año será la encargada de conducir la gala de Fin de Año de Televisión Española, dando la bienvenida a 2025 junto a toda la audiencia. Además, detrás de su faceta pública hay una artista que aprendió pronto el valor del esfuerzo y la perseverancia. En sus inicios soñaba con ser cantante -se presentó incluso a Operación Triunfo y Factor X-, pero tras varios rechazos, decidió transformar el fracaso en combustible creativo. «Gracias a todos los que me dijeron que no, ha salido una cómica fetén», declaró con su habitual ironía.