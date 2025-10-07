El sorprendente reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck en una alfombra roja

El pasado 20 de agosto se cumplió un año desde que Jennifer López y Ben Affleck anunciaron su separación. Conformaban una de las parejas más consolidadas de Hollywood pero, finalmente, su historia de amor se acabó por motivos que, a día de hoy, siguen siendo un misterio. No obstante, ambos han dado algunas pinceladas de las razones que podrían haber dinamitado su relación y, mientras que la cantante aseguró que se sintió «sola, extrañada, asustada, triste y desesperada» después de su ruptura, el actor señaló que el motivo «era mucho más cotidiano de lo que se pensaba» y que siempre la apoyaría. Unas palabras que dejaban al descubierto que, a pesar de todo, existía una buena sintonía entre ambos, algo que ha quedado reflejado en su último e inesperado reencuentro en una alfombra roja.

El pasado lunes, 6 de octubre, Jennifer López estrenó en Nueva York su último proyecto titulado Kiss of the Spider Woman. A su llegada, acaparó la atención de todos los presentes con un vestido escultural de la colección primavera 2026 de Harris Reed. Más tarde, atendió a todos los medios de comunicación que se encontraban agolpados en la alfombra roja y, mientras se sinceraba con todos ellos sobre su reciente trabajo, apareció Ben Affleck por detrás posando como uno de los invitados de la gala. Tal y como se puede ver en los videos difundidos en la red, este llama a su ex pareja y, sorprendiendo a propios y extraños, se saludan cariñosamente y posan juntos para celebrar la producción mencionada, dejando para el recuerdo un posado que para nada se hacía presagiar hace un año cuando salió a la luz su divorcio.

Aunque haya sorprendido la presencia de Affleck en el evento, lo cierto es que, junto a Artists Equity de Matt Damon, ha coproducido la película mencionada, basada en el musical de Broadway de Terrence McNally, John Kander y Frank Ebb y en la novela de Manuel Puig. El resultado ha sido muy satisfactorio para él, aunque entre todo, ha querido destacar la admiración que siente por López, tal y como ha publicado People. «Mi objetivo era empoderar a grandes artistas y contar historias conmovedoras […] además de trabajar con los mejores directores del mundo y el mejor material”, decía, calificando la actuación de su ex mujer como «increíble» y el trabajo del director Bill Condon como «asombroso». Asimismo, Jennifer también agradeció públicamente el trabajo de Affleck. «Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito», expresó.

Jennifer López y Ben Affleck en el estreno de ‘Kiss of the Spider Woman’. (Foto: Gtres)

Así, Ben y Jennifer han dejado más que claro que, aunque hayan tomado caminos por separado, entre ellos siempre existirá una profunda admiración por sus respectivas carreras, así como también ejercerán como férreos apoyos del otro, tanto profesionales como personales.