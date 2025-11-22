La sorprendente reacción de Naty Abascal cuando le preguntan por la boda de su hijo

Después de 5 años de sólida relación, Luis Medina y Clara Caruana se han dado el «sí, quiero» en un enlace que han blindado por completo. Tanto es así que no ha sido hasta este miércoles, con la salida a los kioskos de las revistas, cuando hemos conocido la feliz noticia. Por este motivo, las primeras imágenes de Naty Abascal, madre del novio, eran unas de las más buscadas y las ha obtenido en exclusiva la agencia Gtres. Los reporteros han conseguido encontrarse con la modelo en la prestigiosa calle Almagro del centro de Madrid. Una arteria que forma parte del barrio homónimo que destaca por la tranquilidad de sus calles, los edificios señoriales que lo componen y el selecto vecindario que acoge. Un enclave privilegiado donde Abascal tiene fijada su residencia en la capital. Ante la presencia de los medios, la reacción de la protagonista de estas líneas ha sido de sorpresa y ha tratado de esquivar las preguntas. Ante las cuestiones planteadas, se ha mostrado ajena y ha evitado pronunciarse.

En el tiempo que duró la grabación, el reportero le ha preguntado a la socialité sobre cómo ha vivido la emotiva jornada y cómo ha sido su vestido, que aún no ha trascendido. Una elección, la de la madrina, que ha generado mucho interés teniendo en cuenta que Naty se ha posicionado como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Mientras buscaba un taxi, la madre de Luis Medina incluso ha enviado un mensaje de voz y ha esbozado una tímida sonrisa, ignorando a la prensa con éxito hasta introducirse en el interior del vehículo.

Naty Abascal en los premios BMW de pintura. (Foto: Gtres)

Para esta salida rutinaria de su domicilio, la que fuera duquesa de Feria ha seleccionado un look cómodo. Su outfit total black, estaba compuesto por unos pantalones fluidos y un anorak corto y acolchado. Como complementos ha optado por un bolso oscuro de la firma Valentino, diseñador del que ha sido musa, y para aportar un toque de color, se ha colocado un pañuelo naranja alrededor del cuello. Con el fin de tratar de pasar desapercibida, ha cubierto tu rostro con unas grandes gafas de sol carey.

Naty Abascal en la calle Almagro. (Foto: Gtres)

La relación de Luis Medina y Clara Caruana

El marqués de Villalba y la nieta del barón de San Petrillo han puesto el broche de oro a su historia de amor con un enlace que se ha celebrado en la más estricta intimidad familiar. Un gran paso que han dado cuando se cumplen 5 años desde que comenzaran su noviazgo. Tal y como ha trascendido, Luis y Clara se conocieron en plena pandemia del coronavirus. No obstante, los primeros pasos de novios los dieron en silencio, tratando de no levantar el interés de la prensa. Aunque lo cierto es que durante ese tiempo fueron captados en contadas ocasiones compartiendo momentos juntos.

Clara Caruana y Luis Medina en Jerez de la Frontera. (Foto: Gtres)

No fue hasta varios años después cuando hicieron oficial su relación en su primera aparición pública como pareja: la boda de Victoria de Hohenlohe con Maxime Corneille. Un enlace que tuvo como telón de fondo el histórico paisaje de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y que ambos utilizaron para pasear su amor cogidos de la mano.