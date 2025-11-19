Luis Medina y Clara Caruana se han casado tras más cinco años de relación. Al igual que han llevado su noviazgo con la máxima discreción, el ya matrimonio no ha querido celebrar una gran boda íntima -al contrario que la de su hermano, Rafa Medina, a la que asistieron 700 personas-. De esta manera, el marqués de Villalba y la nieta del barón de San Petrillo han puesto el broche de oro a su historia de amor, que no ha estado exenta de momentos de tensión.

Así ha sido la boda de Luis Medina y Clara Caruana

Las bodas de las personas de la alta sociedad en España suelen -normalmente- copar numerosas portadas o titulares. Sin embargo, este miércoles 19 de noviembre ha trascendido que el hijo pequeño de Naty Abascal se ha casado sin hacer ruido y en la más estricta intimidad.

Al igual que su boda, la relación de Clara y Luis ha estado marcada por la discreción. (Fotos: Gtres)

El hermano del duque de Feria (44 años) se ha dado el sí, quiero con Clara Caruana (34 años), a la que conoció en plena pandemia. No fue hasta tres años después, en la boda de Victoria de Hohenlohe con Maxime Corneille, en Jerez de la Frontera, cuando -de manera oficial-, pasearon por primera vez públicamente -y agarrados de la mano-, su relación. Aunque sus primeras fotos datan del 2022, lo cierto es que fue en el gran enlace de la duquesa de Medinaceli cuando decidieron dar un paso más y confirmar su historia de amor.

Fieles a su estilo, el ya matrimonio no ha querido que su boda esté marcada por las excentricidades, sino todo lo contrario. Fue el pasado 14 de noviembre -hace solo unos días-, cuando Clara y Luis reunieron a su entorno más cercano y a sus familiares para prometerse amor eterno en la más estricta intimidad y sin demasiados focos, tal y como ha desvelado en exclusiva la revista ¡Hola!

Clara Caruana, el mayor apoyo de Luis

Clara se ha convertido en el mayor pilar para el hijo de Naty Abascal. (Fotos: Gtres)

Descendiente de una familia de aristócratas, Clara Caruana se ha convertido en el mayor apoyo del hijo de Naty Abascal en los últimos años. A pesar de haberse convertido en un rostro habitual del papel couché, la cuñada de Rafa Medina y Laura Vecino ha construido una sólida carrera como enfermera y jurista -de hecho, actualmente es gerente de Urología y Project Manager del Cáncer Center de la Clínica Universidad de Navarra- .

Durante estos años, Caruana se ha convertido en el talismán de Luis, así como en su refugio y en su pilar. Durante 2023 y 2024, la sanitaria fue el mayor apoyo de su ya marido durante el juicio por presunta falsedad y estafa por el que, finalmente, el hijo de Naty Abascal fue absuelto. Su papel fue el de una compañera leal para proteger a su pareja del foco mediático pese al revuelo que causó por el peso de su apellido y su imagen pública.