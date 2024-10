La sorprendente celebración de cumpleaños del duque de Alba con tan solo dos personas

Carlos Martínez de Irujo cumplió 76 años el pasado 2 de octubre. A pesar de que se trataba de una jornada muy especial, el duque de Alba quiso celebrarla de una manera discreta y tranquila. Y es que según se ha podido conocer a través de las imágenes trascendidas, disfrutó de una celebración con sus dos hijos, Fernando y Carlos Fitz-James Stuart y Solís. Los tres se desplazaron hasta la calle del Marqués de Villamagna (cerca del Paseo de la Castellana), lugar en el que se encuentra ubicado el establecimiento Tse Yang Vilamagna, uno de los restaurantes de comida asiática más exclusivos de todo Madrid. De hecho, en su propia página web hacen referencia a que su forma de trabajo «abandera el lujo asiático» con el fin de trasladar a sus clientes «al corazón de la China imperial». Se desconocen los platos que degustaron, pero lo cierto es que se trata de un local que cuenta con refinadas recetas de alta calidad.

A pesar de que ha salido a la luz el local donde el primogénito de Cayetana Fitz-James Stuart decidió soplar las velas, lo cierto es que son pocos más los detalles que han trascendido al respecto. Algo que vuelve a situar encima de la mesa la discreción por la que siempre ha optado sumergir su vida privada, dejando a un lado la popularidad que posee el clan al que pertenece. Es por ello que a la salida del restaurante, Carlos fue felicitado por la prensa, algo que agradeció con una gran sonrisa en el rostro. Sin embargo, no quiso entrar en mayores detalles sobre ningún otro aspecto. «Muy bien, muchas gracias», se limitaba a decir. Sobre la filtración de las fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I, el cumpleañero se mostró tajante: «Yo no hablo de chismes», sentenciaba. Sus dos vástagos no realizaron ningún tipo de declaración frente a las cámaras, intentando mantenerse en un segundo plano.

Carlos Martínez de Irujo en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Carlos Martínez de Irujo lució una camisa de lino de color azul claro cuyo diseño era tipo guayabera, con varios bolsillos en el frente. La acompañó con unos pantalones oscuros y unos zapatos de estilo náutico a juego. Un look que podría describirse como cómodo y apropiado (con un toque elegante al mismo tiempo) para una salida casual.

El duque de Alba con sus hijos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart y Solís en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de sus escuetas palabras, sin duda han llamado la atención las ausencias familiares, ya que tan solo celebró su cumpleaños con sus dos hijos: el duque de Huéscar y heredero de la Casa de Alba y el conde de Osorno. No hubo rastros de ninguna de sus mujeres ni de ninguno de los hermanos del aristócrata.