Sonia Ferrer se ha convertido en una de las personas más buscadas en las últimas horas. Desde que contase su experiencia con el cáncer cuando tan solo era una adolescente, todos la buscan para que explique de viva voz su amarga vivencia. Ahora, la presentadora ha concedido una entrevista a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres para desgranar el calvario sufrido hace casi 30 años. Un infierno que todavía hoy escuece.

La catalana empieza diciendo que «he contado que vivía en el extranjero, que bailaba y que lo dejé por una lesión en la espalda que me hizo acabar en televisión. Lo que nunca había contado fue ese periplo, ese drama que fue para mí batallar dos años y medio con un dolor insoportable en lo que para mí era una negligencia médica por lo absurdo de los diagnósticos.».

La actriz reconoce que el triste fallecimiento de la fotógrafa Olatz Vázquez, que con tan solo 27 años no ha podido superar un cáncer gástrico con metástasis abdominal que sufría y su caso se agravó como consecuencia de los retrasos sufridos en la sanidad durante la pandemia, «ha removido y despertó impotencia, rabia y dolor». Eso fue el detonante que la hizo contar su propia historia, nunca antes conocida, de cómo logró vencer a un tumor que tardaron casi tres años en localizárselo.

A sus 42 años todavía recuerda algunos inverosímiles diagnósticos que tuvo que escuchar por parte de algún facultativo: «Me decían que era porque no podía estudiar encima de la cama, que la regla era muy dolorosa o que me inventaba el dolor». Sonia quiso denunciar que los médicos no son dioses y deben decir ‘no sé qué te pasa’ porque yo así gano tiempo y consulto otros especialistas», explica.

«Insoportable e insufrible». Así define ella su proceso hasta que lograron dar con lo que le ocasionaba esos fuertes dolores. Llegó a decirle a su familia «que me iba a morir y que me abriesen para ver qué es lo que tenía». Absolutamente desgarrador. Si de algo le ha servido contar esta historia es para darse cuenta de que «hay tanta gente que me ha contado cosas así, que han tenido un diagnóstico tardío por otros tantos erróneos. Entiendo que los médicos tomen distancia emocional con el paciente pero no perder la empatía. Espero que mi caso sirva».

Sonia Ferrer tenía claro que su final estaba cerca y sorprende al asegurar que «me tomaba cualquier medicina que pillase, me pinchaba Nolotil, me tragaba Voltarén, me pinchaba relajantes musculares a todas horas…me destruí». Sin embargo, encontró al Dr. Frederic Font Vila, quien rápidamente le diagnosticó de manera acertada y todo acabó con final feliz.

«Aquello cambió mi vida. Destrozó mis planes de futuro. Estaba solo porque había renunciando a una infancia yendo a un internado en una escuela de danza. Hice grandes esfuerzos desde muy pequeñita pero nunca tuve la recompensa porque este tumor de hueso creció demasiado en una vértebra hacia dentro».

El pánico de Sonia Ferrer

La presentadora reconoce que actualmente «convivo con dolor de espalda. Para limpiarme bien me tuvieron que abrir, un destrozo. Cuando me duele más de lo normal me pongo a llorar y entro en pánico por si vuelvo a pasar lo mismo. Me afectó muchísimo. Nunca había hablado del tema, pero ahora lo estoy tocando mucho, pero removiéndolo me doy cuenta de que me sigue saliendo el enfado. A mí me fue bien, pero, por favor, que este testimonio sirva de algo, que la gente pelee», insiste.