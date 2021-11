Los complementos para la cabeza se han convertido en un must a la hora de conjuntar nuestros modelitos. Si bien en verano optamos por los pañuelos, en la temporada estival, las gorras, los turbantes y los sombreros son los accesorios perfectos con el que dar un giro a nuestros looks. Lo mejor de todo es que los podemos adquirir a precios muy económicos, pues firmas como Zara, Pull & Bear, H&M, Sfera, entre otras cuentan con un amplio catálogo de opciones para todos los gustos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FASHION | BEAUTY | INSPO (@lookwis)

Las gorras

Sin duda, las gorras ya no sirven solo para combinar con looks algo más casual, que también, sino que también son un must a la hora de lucir con modelitos algo más arreglados. Las hay de infinidad de colores y diseños, pero hay que tener en cuenta que esta temporada el negro, el gris oscuro y los tonos nude son los que más se lleva.

En Shein se pueden encontrar por menos de cuatros euros, además, la plataforma online cuenta con descuentos del 15% al finalizar la compra, por lo que se queda un precio súper low cost. También hay que tener en cuenta que las gorras son atemporales, pues las podemos lucir tanto en invierno como en verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa)

Las boinas

Este tipo de gorro le da un toque de lo más chic a nuestros conjuntos. Las boinas son sofisticadas y elegantes a partes iguales y desde hace varias temporadas las tenemos con nosotras. Es cierto que este diseño es para cuando luzcamos prendas más formales, pues ponen el broche de oro a nuestros outfits.

Gorro bucket

Los también llamados gorros bucket son odiados o amados, no hay termino medio. Sin embargo, poco a poco los hemos ido adaptando a nuestros looks más street style, pues no cabe la menor duda de que aportar un estilo de lo más cañero.

Son ideales no solo para los días de lluvia, pues se pueden convertir en nuestro complemento perfecto para crear un estilo único e inconfundible. Si bien antes costaba más trabajo encontrarlos al no estar tanto de moda, ahora es de lo más sencillo dar con ellos. En plataformas online como Asos o Shein se pueden adquirir, al igual que en firmas como Zara, Pull & Bear, H&M y un largo etcétera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Da igual el modelo por el que te decantes, lo que importa es que te sientas cómoda al lucirlo. La originalidad y el estilo son dos claves a la hora de llevar cualquier tipo de sombrero o complemento para la cabeza. ¿Con qué modelo te quedas?