Sofía Vergara está inmersa en la promoción de su último reto ante las cámaras. El pasado 25 de enero llegó a Netflix Griselda, ficción que se posiciona ya como una de las más vistas de la plataforma estadounidense, donde la actriz interpreta a una de las narcotraficantes colombianas más temidas de toda la historia, apodada como la ‘viuda negra’ o ‘la madre de la cocaína’. Es por eso por lo que la colombiana ha concedido una serie de entrevistas a diferentes medios de comunicación.

Sofía Vergara, invitada al podcast de Vicky Martín Berrocal / YouTube

Sin ir más lejos, este mismo miércoles, 31 enero, se ha sincerado a golpe de entrevista sobre un complicado episodio de su pasado que tiene relación con el mundo del narcotráfico, tema principal de la ficción que protagoniza. «Mi hermano Rafael fue parte de ese negocio y lo mataron en 1996», cuenta. El joven perdió la vida con 27 años en 1997, tras recibir varios disparos en un supuesto intento de secuestro. El presunto culpable habría sido un traficante que trabajó para Pablo Escobar, otro conocido narcotraficante que murió en diciembre de 1993, en Medellín, Colombia.

Sofía Vergara a la llegada a su nuevo trabajo como juez en ‘America’s Got Talent’ / GTres

Fue la muerte de este familiar tan importante para ella lo que le motivó a interpretar el papel de Griselda. «Cuando supe de Griselda, quise hacerlo, porque era colombiana, porque era mujer y porque viví el drama del narcotráfico de cerca. Por todo ello supe que podía hacerlo (…) Es la historia de mi país. Todo eso pasó. Los colombianos somos unos supervivientes. Vivimos una época y unas circunstancias terribles», confiesa a Lecturas.

Cabe destacar que, en la época en la que falleció su hermano, la actriz comenzaba a labrarse su futuro en el extranjero. «Fue una pesadilla… Mi madre se quedó después de aquello como un zombie. Yo quería estar con la familia, así que compré una casa grande (en Miami, Florida) y todos comenzamos a vivir juntos», confesó muchos años después a la revista Parade.

Sofía Vergara habla de la felicidad

Sofía Vergara también ha hablado con Vicky Martín Berrocal durante su estancia en España. Lo hizo en el podcast A solas, donde ambas trataron varios temas con los que la actriz se sinceró. Uno de ellos fue sobre la felicidad. «¿Qué necesita Sofía para ser feliz?», le preguntó la diseñadora. En tono jocoso, la intérprete respondió: «Dinero. Me encanta».

Sofía Vergara en una imagen de archivo / Gtres

«No solo para poder comprar, sino para también ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente. No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene», prosiguió. En esta misma línea, Vergara puntualizó que no le debe nada a nadie. «No le debo dinero a nadie», afirmó. Por otro lado y relegando a un segundo plano lo material, la invitada destacó que para ella es muy importante «el amor se necesita, la familia, los amigos, la comida. Todo eso».