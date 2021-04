Sheila Casas, hermano de Mario Casas, estrena novio ‘viceverso’

No se dedica por completo al mundo de la actuación como sus hermanos, Mario y Óscar, pero no se puede decir que Sheila Casas sea una desconocida. La hermana de los guapos actores lleva años acaparando titulares por su gran currículum, pues además de haber hecho sus pinitos como intérprete, también ha ejercido de representante, es licenciada en Derecho y está cursando Psicología. Por si esto no fuera suficiente, también se la puede considerar como influencer y es que en Instagram tiene una gran legión de seguidores de algo más de 446.000 personas. Es en esta red social donde la joven acaba de desvelar un detalle muy importante sobre su vida privada: vuelve a tener pareja.

Pocos días después del comienzo de año, se conocía que Sheila había puesto punto final a su relación con Adrián Pedraja, actor conocido por su papel en la serie ‘El secreto de puente viejo’. Una noticia que pilló especialmente por sorpresa a sus followers, que durante los meses anteriores habían sido protagonistas de su historia de amor, que ella compartía sin problema a través de fotografías. Si bien podría apuntar a un problema pasajero, cuando ambos borraron de sus Instagram las fotografías en las que aparecían junto al otro, ya se intuía que no había vuelta de hoja.

Ahora, más de cuatro meses después la madrileña vuelve a tener el corazón ocupado por un chico que ha generado mucho misterio. A través de una storie, Sheila Casas ha hecho ‘oficial’ su relación con un joven para muchos desconocidos, con el que aparece besándose con mascarilla de por medio. Sin embargo, los fans del ya extinto ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le habrán reconocido sin problema, pues su nuevo amor no es otro que Toño. Este onubense saltó a la fama hace 12 años, coincidiendo con la época en la que Emma García presentaba el espacio. Si bien al comienzo fue pretendiente, al final consiguió su propio trono, afirmando que buscaba una mujer «para toda la vida» con la que abandonar la soltería. Un mes después, tuvo que decir adiós al programa y, como es evidente, sin esa pareja tan deseada. Ahora el destino le ha acercado a Sheila Casas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Casas (@sheila.casas)

Si bien es pronto para saber hacia donde les llevará la vida, tan solo hay que ver las imágenes compartidas por la hermana del protagonista de ‘El fotógrafo de Mathausen’ para darse cuenta que, de momento, están felices juntos. Hace unos días, tal y como ha compartido Sheila Casas, estuvieron disfrutando de uno de los hoteles más deseados, el Zielo Las Beatas, cuyas habitaciones no están en el interior de un hotel, sino que se trata de ‘burbujas’ de cristal situadas en medio del campo. «Magia ✨ 📸 by Toño ❤️», escribió junto a la idílica imagen, en la que se la puede ver posar frente al original alojamiento. Rodeados de las estrellas y de la naturaleza, seguro que pasaron unos días muy románticos con los que asentaron un noviazgo al que aún le queda mucho que ofrecer.