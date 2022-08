Gerard Piqué y Shakira libran en estos momentos una especie de batalla para tomar una decisión respecto al futuro a corto plazo de sus dos hijos en común tras su separación. No debería costar mucho ya que la prioridad de la pareja era el bienestar de los pequeños, tal y como esgrimía el mensaje que él le envió a su exnovia, pero sí que ha habido alguna discrepancia que otra.

La intención de la colombiana era dejar España y trasladarse a Miami junto a ellos, pero el futbolista no está del todo convencido ya que el poner tierra de por medio haría muy complejo que pudiera verlos. Sin embargo, parece que Piqué podría dar su brazo a torcer, no sin antes haber dejado bien claras unas condiciones que la cantante de Te felicito deberá cumplir si quiere salirse con la suya.

La situación de Shakira en nuestro país no es la mejor. Hay que recordar que sigue manteniendo un litigio con la Justicia tras ser acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. La de Barranquilla llegó a un acuerdo con la Fiscalía, pero eso no implica que esté exenta por el momento. No hay nada que le ligue a España y para colmo, su padre padece problemas de salud. Cree que ha llegado el momento de volar lejos y empezar una nueva vida en Miami, pero junto a los hijos que trajo al mundo.

La existencia de un WhatsApp enviado a Shakira por parte de Piqué tras su ruptura, en el que le comunicaba que «Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos», hacía entrever que ambos se pondrían de acuerdo rápido en los términos de divorcio. No obstante, Gerard ha establecido una serie de condiciones, de acuerdo a una información de La Mesa Caliente del canal Telemundo. En total son dos las peticiones del jugador del FC Barcelona. Por un lado, que Shakira liquide una deuda de unos 400.000 dólares y, por el otro, que le compre cinco billetes de avión en primera clase a Miami para poder ir a ver a sus hijos.

El siguiente paso para el que la expareja se tendrá que poner de acuerdo es la separación de sus bienes. Se estima que el patrimonio de la cantante de La Bicicleta es de 300 millones de dólares, según recoge el portal Celebrity Net Worth, mientras que el del catalán es notablemente inferior y estaría en torno a los 80 millones.

Hay que recordar que la principal fuente de ingresos de Gerard Piqué sigue siendo su contrato con el FC Barcelona. A sus 35 años, está preparado para iniciar una nueva temporada con la esperanza de ser importante ya que es uno de los capitanes del equipo comandado por Xavi Hernández. El otro gran sustento económico lo recibe de su empresa Kosmos, mediante la que gestiona diferentes eventos, acuerdos y patrocinios.