Shakira y su ex, Antonio de la Rúa, han vuelto a unir sus caminos. El pasado 8 de marzo, el hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, fue visto en el show que ofreció la artista en Buenos Aires, lo que causó una gran expectación debido a que el abogado fue la pareja de la intérprete de La Loba desde el 2000 hasta el 2010, el año en el que se cruzó Gerard Piqué en la vida de la colombiana. Además de haber sido su pareja sentimental durante una década, Antonio fue uno de los responsables de los exitosos comienzos de Shakira en la industria musical.

El motivo del acercamiento entre Shakira y su ex pareja

La presencia de Antonio de la Rúa en uno de los conciertos de la artista en Argentina, en el que estuvo acompañado por su hija Zulu, de doce años, ha causado un gran revuelo. Debido a que la de Barranquilla está actualmente soltera, han sido muchos los rumores que han apuntado a una posible reconciliación con su ex pareja por los últimos movimientos. Además, las sobrinas del abogado también estuvieron presentes en el recital de Shakira, con la que se fotografiaron en el backstage.

Shakira junto a su ex, Antonio de la Rúa. (FOTO: GTRES)

Todo ello ha supuesto que las especulaciones de una posible segunda oportunidad tras quince años separados estén sobre la mesa. Sin embargo, lejos de la realidad, aunque sus caminos sí se han unido, no vuelven a ser pareja, tal y como se ha apuntado en varios medios de comunicación latinoamericanos.

Cuando Antonio y Shakira estuvieron juntos a principios de los 2000, de la Rúa se encargó de llevar parte del management de la artista. Tal y como ha desvelado en exclusiva la revista ¡Hola!, después de que la colombiana pusiera fin a su vínculo profesional con Jaime Lavine, la cantante volvió a confiar en su ex pareja. Es decir, desde hace dos años que el abogado forma parte de su equipo de nuevo (coincidiendo con la ruptura con el ex capitán del Barcelona). Concretamente, su función principal es gestionar algunos proyectos de la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran, como sus giras o sus campañas de publicidad.

Sus comentadas primeras fotos quince años después de su ruptura

En agosto del pasado año, salieron a la luz unas sorprendentes imágenes de Shakira de cena con una persona que formó parte de su pasado sentimental. Tres años después de poner fin a su relación con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, Shakira se reencontraba con Antonio de la Rúa, que además de pareja también fue su manager. Desde entonces, el vínculo entre ellos ha permanecido y la artista ha vuelto a confiar en el abogado (que actualmente reside en Alemania, donde también lo hacen sus dos hijas, Zulu y Mael, fruto de su relación con la ex modelo y DJ Daniela Ramos, con la que puso fin a su relación en el 2018) para que forme parte de su equipo.