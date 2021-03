Shaila Dúrcal y Doiro Ferreira regresan a España cargados de maletas y proyectos

Desde hace muchos años Shaila Dúrcal ha vivido a caballo entre Madrid, México y Estados Unidos y pese a que ha pasado mucho tiempo en el continente americano junto a su marido, Dorio Ferreira, siempre ha terminado volviendo a casa. Este jueves la feliz pareja ha pisado el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que han llegado cargadísimos de maletas y también visiblemente cansados tras el largo viaje. Pese a esto, no han dudado en sacar a relucir su simpatía para atender a los medios de comunicación que se encontraban esperándoles en la terminal. «Estoy bien, un poco cansadita», ha reconocido la cantante, que ha llamado la atención por ir acompañada de su guitarra, algo que achaca a «la vida del artista».

«Tenía ganas de volver a España. Me he ido brevemente para poder empezar con los tours otra vez, la gira allí en EEUU después de un año sin cantar en directo, así que muy contenta», ha desvelado, añadiendo que en lo que va de año ya ha realizado «cinco conciertos» siguiendo las medidas de covid. «La industria está restructurándose», asegura Shaila, que ha notado como la «gente está igual de entregada, o más tal vez, porque estaban deseando tener shows en vivo y a mí me hace muy feliz. Lo que más me gusta es subirme al escenario y poder entregarme al 100%».

Sobre si esa es solo una vista, la hija de la gran Rocío Dúrcal ha explicado que no vuelve para instalarse, pues si lugar de residencia oficial está en Texas. «Como siempre digo estoy de base porque yo soy residente en Estados Unidos y es algo que tenía que venir por la pandemia. Mi hermano se enfermó como sabéis y quería venir aquí y pasar un ratito con mi familia y estar aquí. Me traje a mi hija también, a la peque…», ha dicho, refiriéndose a la hija de su marido, fruto de una relación anterior, y a la que quiere como propia. Una visita que no es solo por trabajo, pues también quiere volver a reunirse con su familia, especialmente con su hermano, que el año pasado estuvo regular tras contagiarse de coronavirus. «Está muy bien, ya ha pasado un año y pico y no tiene casi secuelas. Pero trabaja diariamente en recuperar esa capacidad pulmonar y todo eso, la rehabilitación. Es difícil este bichito».

Ella, por su parte, ya se ha podido vacunar, «es lo bueno, que vivo en EEUU y lo he podido hacer». Yo ya me he vacunado así que… (…) Estoy deseando que en España sea al mismo nivel porque en EEUU han vacunado creo ya al 65% de la población Texas que es donde vivimos. Con muchas ganas de que ya en España se vuelva a vivir esa vida normal».

De cara a estos días, Shaila Dúrcal tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Ahora relajarme unos días, dejarme de PCR y cosas… Pero estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Vienen varios streamings que voy a hacer en directo, o sea que tenéis shows en directo, ya falta muy poquito. Gracias a Dios tenemos público en muchas partes y gracias a la tecnología podemos hacer eso, presentarnos digitalmente. Y aparte, seguir con los conciertos en vivo que tengo más conciertos en abril y mayo allí en EEUU y luego por consiguiente va a ser aquí también. Pero aquí vamos a trabajar en esos proyecto, en mi nuevo disco. Estoy metida en el estudio al 100%, con música nueva, componiendo y escribiendo y con muchas ganas ya de veros en un concierto. Con respecto a este nuevo trabajo, Shaila ha contado que va a contar con «ritmos ricos y siempre con mi sello Durcal. Y soy baladista nata así que baladas también va a haber. Pero sí, alguna más movidita también».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaila Dúrcal (@shailadurcal)

La localidad de Torrelodones es donde ha pasado gran parte de su vida, pero en esta ocasión se van a quedar en un piso que sus padres tenían en el centro de la capital. Allí, Shaila Dúrcal podrá revivir algunos momentos del noviazgo de sus progenitores, «recordando los viejos tiempos porque hay muchas fotos en casa de esos primeros años de casados que estaban ahí y me hace mucha ilusión también poder estar en el centro. Entre Torre y Madrid. Muy contenta la verdad porque es algo que uno añora y sobre todo también cuando lo compartes con la gente, con el público que tanto la quiso y siempre la están recordando con su música y sus vídeos…».