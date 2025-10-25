Sevilla inaugura unos jardines en honor a María Jiménez: así ha reaccionado su hijo, Alejandro Sancho

Han pasado dos años desde el fallecimiento de María Jiménez, una de las artistas más emblemáticas de la industria musical de nuestro país. Su carismática personalidad y su conocido repertorio han hecho que a lo largo de todo este tiempo, su legado continúe más vivo que nunca, y es por ello por lo que su Sevilla natal ha querido rendirle un especial homenaje.

Tras varios meses de espera, el ayuntamiento de la capital hispalense ha inaugurado en Triana unos jardines en honor a María Jiménez, ubicados en la calle Betis, un lugar muy cercano a la casa en la que nació la mencionada. En un principio, este homenaje iba a tener lugar el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte, sin embargo, por problemas burocráticos, tal y como pudo avanzar LOOK, finalmente no se pudo llevar a cabo en la fecha programada. Desde entonces, era un acto que había quedado pospuesto hasta nueva orden y ha sido este sábado, 25 de octubre, cuando por fin ha tenido lugar.

La cantante María Jiménez. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Alejandro Sancho, el hijo de la intérprete de Se acabó, ha estado presente en esta especial inauguración y, sacando a relucir su faceta más cercana, ha compartido con los medios de comunicación que se han desplazado hasta Triana cómo se sentía con este reconocimiento póstumo que han concedido a su progenitora.

«Mi madre sería muy feliz de ver esto. Sería una alegría para ella tener su propio muelle en Sevilla, con sus jardines, sus sitios, su Giralda, su río donde ella nació, se bañó, jugó… Esto es una maravilla», comenzaba a decir. Visiblemente emocionado, Alejandro reconocía, con una gran sonrisa en su rostro, que ojalá hubiera un espacio María Jiménez «en cada ciudad o pueblo de España». «Estamos muy contentos de cómo está evolucionando todo esto y de cómo se está portando todo el país», expresaba.

Alejandro Sancho en Sevilla. (Foto: Gtres)

La venta de las pertenencias de María Jiménez

Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros han querido preguntar a Alejandro por la venta que está organizando en internet con algunas de las pertenencias de su madre. Un movimiento que, según sus propias declaraciones, está teniendo una muy buena acogida por parte del público.

«Ahora saco bolsos. Estaros pendientes porque tengo un montón de trastos que quiero sacar porque se van poniendo malos. Y prefiero que lo tenga la gente a tirarlos. […] Hay mucha demanda. Se han vendido muchas joyas y ahora vienen bolsos y ropa. Porque es que ya te digo, no puedo almacenar en baúles durante tanto tiempo, con la humedad que hay en la playa, tanto material. De hecho, he sacado como 200 bolsos y he tenido que tirar 10 o 12 porque se estropean», explicaba.

Algunos de los collares de María Jiménez que vende su hijo. (Foto: Página web María Jiménez)

A pesar de que poner a la venta algunas pertenencias de su progenitora ha desatado todo tipo de opiniones al respecto (algunas buenas y otras bastante críticas), Alejandro ha resaltado que, a su parecer, «está haciendo una muy buena labor».