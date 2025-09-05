El próximo 7 de septiembre se cumplirán dos años de la muerte de María Jiménez. La cantante falleció a los 73 años en su casa de Triana, Sevilla, donde horas después, recibió una despedida multitudinaria que cumplió con su último deseo: que sus restos mortales fueran paseados por su barrio natal.

Durante todo este tiempo, la ausencia de la intérprete de Se acabó ha continuado acaparando titulares, ya que su figura marcó un antes y un después en la industria musical de nuestro país, así como también lo hizo su carismática personalidad. Es por ello por lo que, hace unos meses, salió a la luz que el Ayuntamiento de Sevilla había aprobado la propuesta de inaugurar en Triana unos jardines en su honor, los cuales iban a ubicarse en la calle Betis, un lugar muy cercano a la casa en la que nació la mencionada.

La cantante María Jiménez. (Foto: Gtres)

La fecha elegida para esta inauguración era el 7 de septiembre de 2025, coincidiendo así con el segundo aniversario de su muerte y, según lo publicado, estarían presentes en el acto de apertura tanto su hermana Isabel como su hijo Alejandro Sancho. Ambos reconocieron a Vanitatis que les parecía un reconocimiento «muy bonito», pero, sin embargo, LOOK ha podido conocer en exclusiva que finalmente no se llevará a cabo.

Este periódico se ha puesto en contacto con Sancho, quien ha desvelado que, por problemas burocráticos, aún no se sabe cuándo se efectuará dicha propuesta. Añadía que son gestiones que dependen de la corporación local y que, por ahora, es un tema que queda pospuesto hasta nueva orden. Aunque eso no significa que se vayan a cancelar. De hecho, hasta donde se sabe, lo único que se ha modificado es el momento de su apertura.

María Jiménez y Alejandro Sancho en el 58º cumpleaños de la artista. (Foto: Gtres)

Así, uno de los homenajes más esperados a María Jiménez ha quedado completamente paralizado por impedimentos internos del Ayuntamiento de Sevilla. Por ahora, se desconoce la nueva fecha en la que por fin se abran estos jardines.

La actual vida de Alejandro Sancho, único hijo de María Jiménez

Por otro lado, Sancho también nos ha desvelado que no tiene pensado realizar ningún homenaje público a su madre por este día, algo que justifica aún más que ha conseguido su gran objetivo en este tiempo: apartarse del foco mediático y no seguir la estela de sus padres. Vive en Chiclana (Cádiz) y su rutina se centra en desarrollar, de la mejor manera que conoce, su papel como padre. De hecho, ha recalcado que, en estas fechas, la hoja de ruta de su rutina está marcada por la vuelta al cole de sus dos hijos (nacidos fruto de su relación con Danae Sánchez). Estas declaraciones ponen de manifiesto que lo que más le preocupa es atender a las cuestiones relativas a su vida personal y a su familia.