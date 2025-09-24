Alejandro, el hijo de María Jiménez, ha decidido deshacerse de parte del joyero de su madre, fallecida el 7 de septiembre del 2023. «Cuando no está tu madre, estás solo en el mundo», fueron las palabras del vástago en común de la intérprete de Se acabó y Pepe Sancho tras la muerte de su progenitora. Dos años después, su unigénito ha tomado una drástica decisión con los collares de su madre: venderlos en la página web oficial de la artista. Desde LOOK hemos contactado con Alejandro, que ha confirmado a este medio la noticia y la estrategia que seguirá para dar a conocer la bisutería de la gran María Jiménez.

La estrategia de Alejandro para vender las joyas de su madre

Dos años después de la muerte de La lista de la compra, su recuerdo sigue intacto, así como su web oficial, donde vende, no solo camisetas o vajilla con la imagen de la artista, sino sus propios collares. Piezas únicas que las ha lucido en diferentes ocasiones en su vida y cuyos precios oscilan entre los 15€ y los 90€. Un total de trece complementos que han formado parte de su joyero y que tiene todo tipo de charms: desde vírgenes -ya que Jiménez era muy creyente- a turquesas o perlas.

María Jiménez y Alejandro Sancho en el 58º cumpleaños de la artista. (Foto: Gtres)

Ha sido el propio hijo de María Jiménez el que ha confirmado a LOOK que es cierto y que sí ha puesto a la venta estos collares de su madre que no considera joyas en La trapería de María Jiménez -así es como se llama la tienda online-. ¿El motivo? Este medio le ha preguntado sobre ello, aunque su respuesta ha sido que acudirá a un programa de televisión este mismo 24 de septiembre para contarlo y que, por ende, tiene un contrato de confidencialidad -por lo que no puede desvelar nada hasta entonces-.

Algunos de los collares de María Jiménez que vende su hijo. (FOTO: TIENDA DE MARÍA JIMÉNEZ)

Su aparición en los medios, y en un programa de televisión vespertino, supone también que Alejandro quiere que se conozca los productos que vende y contar el motivo de este movimiento que ya ha salido a la luz. De hecho, es una estrategia para vender lo que resta de la web que, según apunta, está en liquidación -lo que supone que se deshará de lo que queda para cerrar esta tienda online-.

Entre otros enseres, además de los collares que ha lucido la artista durante su vida -y que son verdaderas reliquias para sus fans-, esta web también tiene a la venta unos tirantes y una pajarita cuyo precio son 80€. También, y además de camisetas, figura en la página Caras para el corazón, «frases de amor en 50 cartas para el corazón, con una pizca de sal», que vende por 25€.

Hasta este momento, se desconoce la razón por la que Alejandro vende estos collares que su madre le dejó en herencia. Sea como fuere, en esta ocasión ha recurrido a los medios -no solo para rendir homenaje a Jiménez, sino para dar a conocer los artículos que aún siguen a la venta-.