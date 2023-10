Carmen Sevilla, una de las grandes actrices, cantantes y presentadoras de televisión de nuestro país, falleció el pasado mes de junio, a los 92 años de edad, debido al Alzheimer que sufría desde 2009. Su muerte dejó devastados a sus familiares y amigos más allegados, así como a numerosos rostros conocidos de la crónica social y de la farándula española que, en la tarde de hoy, se han acercado hasta la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, un templo católico diseñado por el arquitecto Francisco de Asís Fort en estilo neobarroco; donde ha tenido lugar una misa funeral en honor a la fallecida justo en el día en que hubiera cumplido noventa y tres años.

Ha sido alrededor de las ocho de la tarde cuando ha dado comienzo la misa homenaje que, digno es de mención, ha estado organizada por las dos sobrinas de la intérprete de La Revoltosa o El balcón de la luna, Elena y Carmen García Clavijo. Las mismas que, recientemente, se ha pronunciado al respecto de la polémica generada en torno a las cenizas de Carmen Sevilla. Cabe recordar, en este sentido, que fue hace escasos días cuando se conoció que los restos mortales de la artista continuaban en el lugar donde fue incinerada, en Pozuelo de Alarcón, aún habiendo pasado más de cien días desde su muerte. «En el tanatorio yo pregunté si el resto de las cenizas seguían ahí y me dijeron que sí. Me sorprende y me duele, pero él es su hijo y el que tiene la potestad de las cenizas», señaló Elena haciendo alusión directa a su primo y único hijo de la fallecida, Augusto Algueró.

Carmen Sevilla por las calles de Marbella / Gtres

Elena y Carmen han sido las primeras en llegar al templo. Visiblemente afectadas y emocionadas, las hermanas han preferido guardar silencio ante las preguntas, sobre lo anterior, de la prensa allí congregada para la ocasión. Del mismo modo lo ha hecho también Pablo Sebastián, el pianista de Cine de Barrio, el mítico programa de Televisión España que Carmen Sevilla presentó entre el 10 de enero de 2004 y el 25 de diciembre de 2010. Carmen y Pablo mantenían una estrecha y muy buena amistad desde antes incluso de que este espacio se hiciera su hueco en la pequeña pantalla. De hecho, antes de fallecer la televisiva, Pablo suplicó públicamente poder ver a Carmen. «Si la gente me reconoce por la calle y me dice cosas bonitas es gracias a esta bendita mujer. Que el hijo se apiade de mí y de nosotros, sus admiradores, y nos deje ir a verla».

Familiares y amigos en el homenaje a Carmen Sevilla en Madrid / Gtres

Augusto Algueró, el gran ausente

Nuevamente, Augusto Algueró ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, precisamente, por su ausencia en el acto. El hijo de Carmen Sevilla no ha asistido al homenaje a su madre, según ha adelantado Semana, «porque tenía organizado un viaje y está fuera». Unas palabras puestas en duda de acuerdo a los últimos actos del compositor y arreglista, pues además de que el último adiós a Carmen Sevilla fue, por deseo expreso de su retoño, el más íntimo y hermético de entre todos los rostros conocidos de la crónica social de nuestro país; desde que falleciera la actriz, Augusto no ha asistido a ninguno de los actos en su memoria.

Augusto Algueró tras la muerte de su madre / Gtres