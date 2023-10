Carmen Sevilla está en boca de todos tres meses después de su muerte ¿El motivo? La decisión de su hijo, Augusto Algueró, de no recoger sus restos de la funeraria donde fue incinerada, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La artista, cabe recordar, falleció el pasado mes de junio, a los 92 años de edad, debido al Alzheimer que sufría desde 2009; y lo cierto es que su último adiós fue, por deseo expreso de su retoño, el más íntimo y hermético de entre todos los rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, en los últimos tiempos.

Ha sido la periodista Pilar Vidal quien, este jueves, ha desvelado, con confirmación posterior del tanatorio, que las cenizas de la arista continúan en el lugar donde fue incinerada. «Si están allí y pueden ser recogidas en cualquier momento, bien por su hijo, que fue quien firmó todos los permisos para que se llevase a cabo el proceso, o por cualquiera que lleve una autorización de este con la fotocopia de su DNI», ha dicho. Una afirmación que, pese a ser más común de lo que parece -hay 100.000 urnas en España con cenizas dentro abandonadas por sus familias-, ha derivado en un sin fin de reacciones en los medios y el universo 2.0; incluida la de Rappel, quien fuera amigo íntimo de la intérprete de La Venganza o Violetas imperiales.

Augusto Algueró y Carmen Sevilla en una fiesta en Madrid / Gtres

El vidente se ha puesto en contacto en las últimas horas con La Otra Crónica de El Mundo y ha desvelado que, tras una conversación con el hijo de Carmen Sevilla, éste habría ido a recoger ya los restos de su madre. Si bien Rappel no ha ahondado en los motivos por los que Augusto no había hecho lo propio hasta ver la luz la noticia, sí ha desvelado cuáles serían los planes del progenitor para con las cenizas, próximamente: repartirlas entre los tres sitios que Carmen Sevilla dejó indicados antes de morir. Todos, digno es de mención, en Sevilla, la ciudad natal de actriz. «Me ha dicho que va a hacer con las cenizas lo que le prometió a su madre, que con la urna se hicieran tres urnas para depositar las cenizas en tres lugares que fueron especiales en su vida».

Las sobrinas de Carmen Sevilla toman cartas en el asunto

Al tiempo que el futurólogo se ha pronunciado al respecto del paradero actual de los restos de Carmen Sevilla, una de las primeras de Augusto Algueró y, por ende, sobrina de Carmen Sevilla, Elena García Clavijo, ha contado a TardeAR que, junto con su hermana, Carmen, recogieron «hace tiempo» una parte de las cenizas de su tía para guardarlas y rendirle homenaje, probablemente, en la misma funeral homenaje que están organizando para el próximo día 16 de octubre en el centro de la capital madrileña. «Después del funeral le pido a mi primo que si, por favor, me cumple la voluntad de mi tía de que unas cenizas se queden con mi padre», ha comenzado diciendo la joven.

Carmen Sevilla por las calles de Marbella / Gtres

«Me dice que sí, que no hay problema, que ya me dirá cuando tengo que ir a recogerlas, porque necesitaba una autorización suya, pero van pasando los días y hasta el mes pasado no pude ir. En el tanatorio yo pregunté si el resto de las cenizas seguían ahí y me dijeron que sí. Me sorprende y me duele, pero él es su hijo y el que tiene la potestad de las cenizas», ha relatado.