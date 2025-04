La Semana Santa de Isabel Díaz Ayuso: un look muy acertado y complicidad con Almeida

El estilismo de los políticos es uno de los temas que más comentarios genera en los últimos tiempos. A través de la forma de vestir, han ido transmitiendo mensajes y contando historias que no han pasado desapercibidas para la sociedad. Durante Semana Santa, Isabel Díaz Ayuso no ha querido dejar su look al azar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido distinguida con la medalla de esclava de honor por la Archicofradía Primera de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Un acto muy solemne y lleno de simbolismo que se ha celebrado en la basílica de Jesús de Medinaceli de los Padres Capuchinos. Una de las cinco que hay en la capital y que es famosa por albergar en ella la imagen del Cristo, una talla del siglo XVII.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Díaz Ayuso ha optado por lucir un traje de dos piezas en color negro. La protagonista del atuendo era una americana estructurada de color negro, con cierre de un solo botón y lunares al tono en terciopelo. En la parte de abajo vestía un pantalón con corte pitillo. Completaban el total look unos zapatos del mismo tono con tacón de poca altura y terminados en una discreta punta. Dejando los hombros y su rostro despejados, llevó el pelo recogido en un moño bajo. La elección de color puede que tampoco haya sido cosa del azar para un evento en Viernes Santo. El negro es un tono utilizado en señal de luto por la muerte de Jesucristo.

Durante el acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo arropada por José Luis Martínez-Almeida.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Gtres)

Esta aparición del alcalde de Madrid llega después de que hayamos visto a su mujer, Teresa Urquijo, acudiendo a la procesión del Cristo de los Albarderos en Málaga. La joven también optó por el color negro para su vestimenta. A las preguntas de los reporteros sobre cómo se encuentra en relación a su embarazo, Urquijo ha contestado con un tímido: «Todo bien, gracias».

Otros trajes de Isabel Díaz Ayuso

Ya viene siendo habitual que, además de elegantes vestidos, la presidenta de la Comunidad de Madrid se decante por trajes de chaqueta para acudir a actos oficiales o eventos. Estos son algunos de los conjuntos que ha lucido Díaz Ayuso:

En color gris para «disfrutar de amor perruno» en Valdemorillo:

Isabel Díaz Ayuso en Valdemorillo. (Foto: Instagram)

Morado durante asistir a un evento:

Isabel Díaz Ayuso diciendo unas palabras. (Foto: Gtres)

Rojo para despedir el año desde Alcalá de Henares:

Isabel Díaz Ayuso con traje rojo. (Foto: Instagram)

O blanco, en una reunión en Fuenlabrada:

Isabel Díaz Ayuso con traje blanco. (Foto: Gtres)

Estas son algunas de las apariciones en las que Isabel Díaz Ayuso ha optado por el traje de dos piezas. Unas evidencias que dejan entrever que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra cómoda con este tipo de vestimenta.