Seis parejas y tres hijos: los grandes misterios personales del Juez Pedraz

Fue a primera hora del pasado jueves cuando la periodista Beatriz Cortázar anunció que Santiago Pedraz (64), se convertirá en padre de nuevo junto a su actual novia, Elena Hormigos Jiménez (36), a quien conoció el pasado mes de diciembre, cuando fueron presentados por un abogado amigo de ambos. «No estaba en las quinielas pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de los que calculaban. Ha sido muy rápido. Nacerá en el mes de noviembre», dijo la periodista en los micrófonos de Es la mañana de Federico.

La noticia pronto copó todos los titulares de la crónica social de nuestro país y fue ligada a las reacciones de las ex parejas y madres de los hijos que ya tiene el juez español de la Audiencia Nacional. Pues cabe recordar, que su futura paternidad, será la cuarta para el natural de Salamanca. «Se ha enterado por nosotros. Le está ardiendo el teléfono y me dice una frase: espero que ella sea buena madre», expresó Isabel González en el citado programada en referencia a Ester Doña (45). «¿De quién, de Ana obregón?», bromeo por su parte Sylvia Córdoba, también ex pareja de Santiago.

Hasta que vieran la luz unas imágenes del magistrado en compañía de la viuda de Carlos Falcó, que falleció el 20 de marzo de 2020 a causa del coronavirus, la vida sentimental de Santiago Pedraz se mantuvo al margen de un foco mediático en el que sí estaban su trayectoria profesional. No obstante, se conoce que Pedraz ha tenido varias relaciones sentimentales largas y, ahora, sonadas. La primera, Marisa Martín, con quien tuvo dos hijos, Santiago y Alejandro, que es fisioterapeuta y según recoge la revista ¡Hola!, también jugador de hockey sobre hielo.

Su segunda mujer, Paula Arenas Martín-Abril, de quien se separó muy discretamente en 2017 tras más de dos décadas juntos, no trascendió hasta que compareció de la mano de Sylvia Córdoba (43), una joven abogada, en septiembre de 2018, en el photocall de una fiesta de la revista Vanity Fair. Juntos fueron padres de un hijo, Nico, quien permanece en el anonimato. Con Sylvia, el juez mantuvo una relación durante dos años que terminó, en propias palabras de la abogada, a través de un mensaje de correo electrónico. «Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido. Era un señor maravilloso, me encantaba compartir con él conversación. Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas. Es un cobarde, me dijo que no era su tipo», contó en exclusiva para Lecturas.

Mismo (o parecido) modus operandi que utilizó con Ester Doña antes de su boda, según desveló ella misma. Ambos fueron portada de ¡Hola! en diversas ocasiones y en menos de cuarenta y ocho horas, se pasó de una publicación que anunciaba su compromiso matrimonial, a su ruptura definitiva. «El sábado 20 de agosto recibí el mensaje de WhatsApp, le llamé por teléfono, pero fue imposible comunicarme», afirmó Doña. «Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada», añadió.

«Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos», rezaba el mensaje. Posteriormente a esta relación y hasta que se oficializara su romance con su actual pareja y futura madre de su cuarto hijo, la revista Semana publicó unas fotografías de Santiago Pedraz con la abogada y economista Isabel Jara Íñigo (46).