Inesperado ataque en las redes por parte del hijo de John Lennon y Yoko Ono al príncipe Harry. Sean Lennon, de 48 años, ha recurrido a su perfil público para tildar al hijo menor del rey Carlos III de idiota, después de que los seguidores de los duques de Sussex arremetieran contra él por un chiste con un juego de palabras sobre la autobiografía del príncipe, Spare: «Mi esperada reseña sobre la autobiografía del príncipe Harry, Spare, en dos palabras, Spare-me (ahórramelo)».

Un comentario que generó muchas críticas en las redes, a pesar de que el propio Sean Lennon insistió en que se trataba solamente de un juego de palabras. Sin embargo, lejos de amedrentarse o dar un paso atrás, insistió en su declaración, a raíz de la polémica.

Algunos usuarios han comentado que el duque de Sussex y el hijo de John Lennon tienen muchas cosas en común, como el hecho de que ambos perdieron a uno de sus padres cuando eran pequeños. Harry tuvo que afrontar la trágica muerte de Diana de Gales cuando ni siquiera era un adolescente, mientras que, en el caso de Sean, su padre, John Lennon, fue asesinado en Nueva York en diciembre de 1980, cuando él tenía cinco años.

I’ve had 3-4 death threats since making fun of Harry’s book title and then later saying it was justified because he’s an idiot and that he and I both deserve to be mocked.

Yay internet.

— Seán Ono Lennon (@seanonolennon) June 3, 2024