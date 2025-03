Diana de Gales no fue la única Spencer que logró conquistar el corazón del actual rey Carlos III. Lady Sarah, seis años mayor que su hermana, fue la primera en tener un romance con el hijo de la reina Isabel II.

Un breve romance

Sarah McCorquodale y el por aquel entonces príncipe Carlos se conocieron en 1977, en un momento en el que el interés por saber quién sería la esposa del heredero al trono generaba una gran expectación. Fueron muchos los que creían que Sarah podría recibir una propuesta de matrimonio, sin embargo, su relación con el padre de los príncipes Guillermo y Harry terminó un año después.

La hermana de la difunta princesa Diana se hizo amiga de dos periodistas, Nigel Nelson y James Whitaker, a quienes concedió una entrevista mientras compartían una comida en Londres. Aquella conversación, Whitaker la describió como «franca hasta desarmarte. Según una entrevista que James concedió a The Sunday People en 2023, Sarah comentó que «no se habría casado con Carlos ‘ya fuese el basurero o el rey de Inglaterra’’ Aquella era una buena noticia desde mi punto de vista y Sarah parecía encantada de que yo tuviese tantas ganas de contársela al resto de la nación». Se comenta que a al rey Carlos III no le sentaron bien aquellas palabras. Sin embargo, aunque su idilio terminó nunca hubo cabida para el rencor y fue la propia Sarah la que hizo de cupido con su hermana y el monarca.

Alejada del foco mediático

Sarah rehízo su vida alejada del foco mediático y se casó con un granjero adinerado de Lincolnshire, llamado Neil McCorquodale. Cumplieron en 2024 45 años de «solido matrimonio». En cuanto a su relación se conoce que es «estable, tanquila, reservada y cargada de buen humor», según Sally Bedell Smith, autora de Diana in Search of Herself: Portrait of a Troubled Princess. Fruto de su unión nacieron sus tres hijos; Emily, George y Celia. Varios medios ingleses han indicado que Sarah y Neil viven en Grantham, en una casa comprada en 2009, y suelen mostrarse como «una pareja divertida».

En cuanto a los lazos familiares, ha estado muy unida al príncipe Guillermo y al príncipe Harry. De hecho, tanto es así que acudió a sus respectivas bodas. También los acogió durante un fin de semana en el 16º aniversario de la muerte de su madre y, en 2023, asistió a una ceremonia de graduación de la RAF para apoyar a Guillermo.