El tiempo vuela pero cuando se tiene la ausencia de un ser querido los días se hacen muy difíciles. Santiago Cañizares y su mujer, Mayte, afrontaron un durísimo revés hace tres años. Perdieron a uno de sus hijos con tan solo cinco años de edad, víctima de una larga enfermedad contra la que llevaba luchando muchísimo tiempo. En aquel momento sus padres dieron una lección de fuerza, coraje, valentía y una sorprendente aceptación de la tragedia.

Ahora, tres años después de despedir a su hijo, el matrimonio ha querido recordar la figura de su desaparecido hijo con unas bonitas palabras publicadas en sus redes sociales: «Tres años sin ti… tres vidas desde entonces. Y las que nos quedan… muñequito hermoso de Dios. Quédate tranquilo, aquí todo en orden», ha escrito el que fuera portero del Real Madrid y de la Selección Española, al lado de una foto caminando con su hijo por los pasillos de un hospital.

Más extensas han sido las palabras de recuerdo de Mayte Cañizares a su hijo: «Tres años sin ti. Mi luz, mi guía… aunque no te lo creas, sigo aprendiendo de ti, ¡cada día! Y cuanto más tiempo pasa, aún valoro más la mayor lección que nadie me supo dar y la más simple: valorar lo que la vida nos presenta y con quien nos hace tropezar. Ayudar a quienes tienes, pero sobre todo aprender a cuidarlos. Y lo más importante: vivir y conseguir lo que te propones y nunca rendirse, ¡nunca jamás! ¡Cómo te echo de menos, pequeño!». Como era de esperar, han recibido mensajes de aliento por parte de sus amigos.

La dureza del momento no les priva de tener una mentalidad muy positiva. Mayte García ha sido preguntada por su capacidad de encajar un golpe tan duro y responde así: «La positividad la adquieres con el tiempo, piensa que estamos aquí y que durante el tiempo que estemos, por lo menos yo, a mi familia le debo muchísimo, no solo por todo el apoyo que me ha dado, sino por mis tres hijos que tengo, que son maravillosos y no tienen la culpa de nada. Yo no me puedo cargar a vida de estos pequeños, con lo cual tengo que ser el apoyo y la imagen de ellos. Si algún día ellas pasan algo malo, ojalá se acuerden de su madre, que ante la adversidad estuvo fuerte y tirando para delante», contaba a Look.

La clave para Mayte García ha sido entender como un regalo los cinco años que ha podido disfrutar de su pequeño: «Yo volvería a pasar por ello sin duda. Para mí ha sido un regalo haberlo conocido. Pienso tantas veces en las familias que pierden a sus hijos cuando están embarazadas…- para mi son vidas-, o recién nacidos… Para mí que Dios me diera la oportunidad de conocerlo y de que fuera mi mayor lección hace que me sienta muy afortunada, la verdad», contó en el programa ‘Viva la Vida’.

Es habitual que los padres del pequeño muestren recuerdos cuando se cumplen fechas clave. Especialmente emotivo fue también el mensaje que pusieron en el primer aniversario del fallecimiento: «Hace un año que te marchaste buscando el paraíso que mereces. Tu sonrisa, tu ejemplo, tu lección… nos acompaña cada día. Y consigues que tu recuerdo no sea doloroso, si no orgulloso. Tu legado no tiene precio y a todos nos ha hecho mucho mejores. Gracias por tanto, hijo mío».

Santiago Cañizares ocupa su tiempo actualmente como comentarista deportivo en Movistar +. Es una de las voces autorizadas del periodismo especializado en fútbol. Su tiempo libre se lo dedica a los suyos.