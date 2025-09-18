Sandra Aladro desvela la historia de las joyas que usaron las Campos en el 60º cumpleaños de Terelu

El cumpleaños de Terelu Campos continúa dando mucho de qué hablar. La colaboradora de televisión ha soplado velas reuniendo a su círculo más allegado de amigos y familiares en el restaurante madrileño Jimmy’s. LOOK se desplazó hasta allí para conocer los entresijos de una de las fiestas que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el papel couché de nuestro país. Ya que la cumpleañera protagonizó un posado con su hija, su yerno y su consuegro, Carlo Costanzia di Costigliole, que ha sido considerado por muchos como todo un dardo envenenado hacia Mar Flores.

Más allá de este comentado retrato, Terelu quiso contar con la compañía de muchos de los rostros conocidos con los que ha entablado una muy buena amistad a lo largo de los años. Aunque lo cierto es que también se acordó de los que, por desgracia, ya no pueden celebrar a su lado, como es el caso de su madre, María Teresa Campos. La recordada periodista falleció el pasado 5 de septiembre de 2023, dejando un vacío irremplazable a toda su familia. No obstante, sus hijas la tienen siempre muy presente y cuando viven especiales eventos (como es el caso del 60º cumpleaños de Terelu), aún más. Prueba de ello son las joyas que lucieron ambas durante la velada, las cuales fueron todo un homenaje a la fallecida.

Terelu Campos en su 60º cumpleaños. (Foto: Gtres)

Fue la propia Terelu la que contó a los medios que para la ocasión había elegido unos pendientes con los que quería hacer un pequeño homenaje a su madre. Se trata de unas perlas australianas que la presentadora utilizaba en momentos especiales y que, en vida, quiso regalar a su primogénita, tal y como ha contado Sandra Aladro desde el plató de El tiempo justo. «Fue una de las primeras joyas que se compró María Teresa Campos y que le regaló a Terelu en vida».

Terelu y María Teresa Campos con los mismos pendientes. (Foto: Gtres)

Por otro lado, aunque Carmen Borrego no hizo referencia a las joyas que escogió para acudir al 60º cumpleaños de su hermana, la periodista también ha podido conocer que llevaba unos pendientes brillantes que, al igual que los de su hermana, pertenecían al joyero de su progenitora. «No se pusieron de acuerdo pero las dos hermanas quisieron hacerle un homenaje a su madre en este día», ha revelado.

Carmen Borrego y Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

Así, Carmen y Terelu han tenido muy presente la figura de su madre en esta especial velada, escogiendo cuidadosamente las joyas que mejor las conectaban con la misma; unas piezas llenas de recuerdos y significado que han dejado entrever que continúan sintiéndola igual de presente, por mucho que pase el tiempo.