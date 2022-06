El clan Mohedano al completo se ha visto afectado por las declaraciones que han dado el pistoletazo de salida a En el nombre de Rocío. La hija de ‘la más grande’ ha tirado por el suelo el papel de su tío Amador Mohedano como manager de su madre, a lo que este ha reaccionado cargando contra ella. A su vez, Rosa Benito ha decidido alejarse de las redes sociales y Raquel Mosquera se ha sentado en el plató de Viva la vida para contar su verdad y lanzar un dardo envenenado a Rocío Carrasco. Tras esto, Salvador Mohedano, hijo de Amador y Rosa, se ha pronunciado por primera vez en la televisión.

El hermano de Chayo Mohedano, a pesar de haberse mantenido siempre alejado del foco mediático, ha dado un paso al frente para responder a algunas de las cuestiones que se han tratado en el documental. “Yo el otro día pongo aquí Telecinco. Me cabreo, oigo mentiras. El primer documental ese que sacaron, lo primero que se dice es que fuimos a la discoteca con mi prima Rocío, que Antonio David se besó con una camarera y que nosotros lo sabíamos. Nosotros, a mi prima Rocío le dijimos: ‘Ojo con Antonio David, tira tú por tu camino’”, ha comenzado diciendo, haciendo referencia a unas declaraciones que su prima hace en la primera entrega de la docuserie, en la que contó cómo el exguardia civil le fue infiel al principio de su relación. “En la discoteca estaba yo. Que tenga cuidado con Antonio David. A ella le dio igual y ya está. Pues luego si te equivocas no metas la culpa a los que te están aconsejando”, ha sentenciado. Además, ha confesado que toda esta situación le causa mucho dolor: “Me duele que dan a entender como que los primos buscamos un rollo diferente. A mi prima se la avisó mil veces. Y mi prima, como una mujer enamorada, no hizo caso a nadie”.

El hijo de Amador, además, ha querido dar su versión de otros de los acontecimientos narrados en la docuserie: “Cuando se dice que mi tía Rocío en su propia casa Antonio David le dijo: ‘Cállate Rocío que como hable Antonio David algún día’… como que mi tía Rocío se acojonó. Quien se crea eso es porque con Rocío Jurado no ha estado ni un minuto, porque a Rocío Jurado si le dicen eso te coge, te araña la cara, te coge del pescuezo y el que baja las escaleras rodando eres tú”. Siguiendo el hilo de la conversación, el hermano de Chayo ha sido claro: “Dan también a entender como que mi padre manejaba los hilos y a mi tía Rocío no la manejaba ni Dios”.

Aprovechando la conversación, el joven ha confesado lo que más dolor le causa de esta situación: “Pues, qué me va a doler, tanto odio a mis padres cuando mis padres han estado siempre”. Porque, para él, su prima lo único que ha dicho son mentiras. “Ahora viene aquí como si mis tíos fueran unos locos, como si mi tío fuera un racista, como si mi tía Gloria manejara los hilos.. ¿de quién? Ni a mí ni a mis padres, nadie nos dice lo que tenemos que decir”, ha dicho tajante en el espacio televisivo. Pese a todo, Salvador tiene muy claras las cosas: “Cuando es solo una persona la que está cabreada con 15, lo raro es que se hayan equivocado los 15. De ahí a salir a hacer una docuserie en la que dices muchas mentiras…”. Y es que, diga lo que diga su prima en el resto de capítulos que quedan de En el nombre de Rocío, él va a seguir defendiendo su verdad: “Lo único que digo es que ni todos somos tan malos ni todos somos tan buenos”.