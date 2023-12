Sale a la luz el gesto más generoso de Francisco Rivera con su hermano Cayetano

Francisco Rivera lleva varios meses acaparando parte de la actualidad de la crónica social del país por el gran misterio que envuelve su actual relación con su hermano Cayetano. Y es que desde hace unos meses existen ciertos rumores que señalan un distanciamiento entre ambos. Por ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto pero, aprovechando su visita al plató de ¡De viernes!, Francisco ha despejado todas las dudas que había al respecto, además de desvelar una de las ayudas que prestó a su hermano y que marcó un antes y un después en su vida.

«A mí nadie me obligó a hacerme cargo de mi familia. Cuando conseguí mi sueño de ser torero y conseguí un estatus importante vi que podía y que le hacía falta a mi familia y dije ‘aquí estoy’», comenzaba a explicar desde el plató del formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Así, Francisco dejaba al descubierto que ayudó económicamente a toda su familia por aquel entonces, aunque hizo hincapié en que Cayetano fue el más beneficiario de todos tras hacerse cargo de los gastos de sus exclusivos estudios en Estados Unidos.

Francisco Rivera en el programa ‘¡De viernes!’/ Mediaset

Cabe recordar que, aunque actualmente su trayectoria se haya centrado en el mundo del toreo, lo cierto es que en un principio, Cayetano Rivera optó por ramas muy diferentes y estudió empresariales en Estados Unidos. Más tarde cursó comunicación y, para finalizar, hizo cine en Los Ángeles. Pese a que finalmente decidió seguir el legado familiar en los ruedos, Francisco Rivera ha señalado que su hermano pequeño siempre se ha mostrado muy agradecido por la ayuda que recibió en todo momento por su parte. De hecho, cuando pudo recuperarlo, lo primero que hizo fue devolverle todo el dinero. «Cayetano no solo me ha dado las gracias, además cuando triunfó en el toreo me dijo ‘¿cuánto te costé en Estados Unidos? Pues toma», recordaba Francisco en la entrevista mencionada.

Los toreros Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera Ordóñez durante la presentación del » Mano a Mano » con motivo de la Feria del Corpus de Granada 2016/ Gtres

Además de hacer mención a este especial gesto que, hasta ahora, era desconocido para la esfera pública, Francisco Rivera también quiso despejar todas las dudas surgidas sobre su actual relación con Cayetano, la cual al define como «normal». «Hablamos cuando tenemos que hablar. A veces me llevo mejor, otras peor, pero lo llevamos para adelante. Queremos que los primos se vean y tenemos más cosas en común. No somos Caín y Abel, pero tampoco los hermanos Marx», comentaba.

Al mismo tiempo que aseguraba que en ningún momento había cortado la relación con Cayetano, confirmaba que sí que lo había hecho con sus otros dos hermanos, Julián Contreras Jr. y Kiko Rivera. Francisco se mostró visiblemente cansado de tener que ser siempre la persona que de su brazo a torcer para revertir la situación, por lo que prefiere dejarlo estar y finiquitar cualquier tipo de contacto con ellos.