Sale a la luz el motivo del fallecimiento de Diane Keaton a sus 79 años. El pasado 11 de octubre, la actriz perdió la vida en su casa de Los Ángeles, California. Cinco días después de que saliera a la luz esta triste noticia, su familia ha emitido un comunicado en el que ha deslizado algunos detalles de su repentina muerte ya que, hasta entonces, se desconocía la causa.

El motivo de la muerte de la actriz

El entorno de la ganadora del Oscar, que nunca llegó a casarse, ha emitido una nota de prensa para zanjar todo tipo de especulaciones sobre el fallecimiento de la protagonista de Annie Hall. «La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía. Fue tan inesperada… Especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu», han escrito cuatro días después de la repentina pérdida de la intérprete.

Se desvela la causa de la muerte de Diane Hall Keaton. (Foto: Gtres)

Además, han explicado que su salud se había deteriorado en los últimos meses: «En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, quienes optaron por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo».

A través de una carta a la revista People, sus más allegados han querido recordar cómo era la actriz cuando los focos se apagaban: «Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado».

Las personas que deja atrás

Sabido es que Keaton nunca se casó. Sin embargo, sí que conoció el amor. De hecho, en los años 70 mantuvo una relación sentimental con Woody Allen que ha querido recordar a la intérprete tras su muerte. «Su risa maravillosa aún resuena en mi cabeza. Fue una persona única en el mundo que probablemente no se vuelva a ver jamás. Su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba», escribió en un artículo publicado por The Free Press.

Diane Hall Keaton y Woody Allen mantuvieron una relación en los años 70. (Foto: Gtres)

La ganadora del Oscar logró muchos éxitos a lo largo de su carrera profesional gracias a su participación en películas como El padre de la novia, con Steve Martin; El club de las primeras esposas o El Padrino. Sin embargo, el mayor triunfo para la estadounidense fue la maternidad. Keaton tuvo dos hijos, Dexter y Duke, a los que adoptó en 1996 y 2001 respectivamente, que se convirtieron en sus mayores apoyos y que cambiaron radicalmente sus prioridades: «La maternidad me ha cambiado completamente. Es prácticamente la experiencia que me ha hecho más humilde (…). Quiero que mi cuerpo y mente estén fuertes y compartir estas lecciones de vida, pero también que ellos tengan libertad e independencia para aprender por sí mismos».