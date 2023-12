Ryan O’Neal vivió un turbulento episodio con su hijo antes de morir: una agresión y un disparo

Hemos amanecido con una triste noticia: el actor Ryan O’Neal, protagonista de Love Story ha perdido la vida a los 82 años. Ha sido uno de sus hijos el encargado de comunicar el triste suceso a través de una carta pública que ha emocionado a los fans del intérprete.

“Mi papá falleció pacíficamente hoy, rodeado de su amoroso equipo apoyándole y amándole como él lo haría con nosotros. Esto es muy difícil para mi esposa Summer y para mí, pero compartiré algunos sentimientos para darles una idea de lo gran hombre que es”, ha escrito. Más adelante ha puesto en valor el papel que jugó el intérprete en la industria de la interpretación asegurando que es «una leyenda de Hollywood”.

Ryan O’Neal saliendo del coche / GTRES

La vida profesional de Ryan O’Neal extraordinaria, pero en el terreno personal ha vivido muchos acontecimientos que han llenado su pasado de sombras. El más significativo tiene como protagonista a uno de sus hijos. Después de mantener una acalorada discusión con él, el joven le agredió con un atizador de chimenea. El problema es que la respuesta de Ryan fue muy contundente: le disparó con una pistola para asustarle. La bala no le dio, pero marcó un antes y un después.

Cuando tenía 65 años, el artista ingresó en prisión a causa de este incidente. Lo sorprendente es que no es el único conflicto que tuvo con las autoridades. Ha estado varias veces detenido por posesión de drogas.

La mala relación de Ryan O’Neal con sus hijos

Ryan O’Neal se convirtió en noticia tras haber disparado a su hijo. La prensa americana empezó a investigar y varios medios confirmaron que tenía un vínculo prácticamente inexistente con gran parte de su familia. Sin embargo, su entorno sí se ha preocupado por él en sus peores momentos. Ha tenido que enfrentarse a dos enfermedades complicadas: Sufrió una leucemia congénita y un cáncer de próstata. Su estado dio mucho de que hablar, pero no tanto como la guerra que vivió con su hija Tatum.

Ryan O’Neal saludando / GTRES

Ryan y Tatum estuvieron mucho tiempo sin hablar y surgieron dos versiones de esta distanciamiento. Ella asegura que su padre le cogió celos por haber ganado un premio Óscar. Por su parte, el intérprete defiende que Tatum no veía con buenos ojos su vida sentimental. Otro de los que tuvo problemas con O’Neal fue su hijo Griffin. A este último le dio un puñetazo y le arrancó varios dientes.

Ryan O’Neal, sobre su hijo: «Es solo un iditoa»

Redmond, el hijo que Ryan O’Neal tuvo con Farrah Fawcett, también ha tenido muchos conflictos con el artista. Farrah se cruzó en la vida de Ryan en uno de sus mejores momentos profesionales, así que esta relación estuvo en el centro de la noticia desde sus inicios. Redmond llamó la atención de la prensa siendo solo un adolescente y no supo gestionar bien la fama que consiguió. No ha tenido una vida fácil y ha sido detenido en infinidad de ocasiones.

Ryan O’Neal con el rostro serio / GTRES

Ryan O’Neal, en lugar de acercarse a su hijo, lanzó un duro ataque que cambió para siempre la relación que mantenía con él: “¡Pobre chico estúpido! No es un matón, no sabe cómo ser. Es solo un idiota y lo sabe. Ha estado en rehabilitación en todo Estados Unidos y México. Estamos agradecidos de que no tenga VIH”.

Durante el tiempo que Ryan estuvo con Farrah escribió un libro de memorias titulado Past Imperfect, pero se dejó fuera todos estos secretos. Por eso esta obras recibió tantas críticas. El actor tampoco habló de su experiencia profesional con Bárbara Streisand ni de otros trabajos que son esenciales para comprender su trayectoria