Rosauro Varo en San Sebastián: cervezas con Leiva, champán de lujo y almuerzo en la Sociedad Aitzaki

En los últimos días, una larga lista de rostros conocidos de la industria del cine se han desplazado hasta el País Vasco para acudir a la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Muchos de ellos han posado en la alfombra roja del evento, mientras que otros, como es el caso de Amaia Salamanca, han preferido disfrutar del mismo desde un segundo plano. Eso sí, coronándose como una de las mejores vestidas de la temporada con un look de Etro. Tal y como ha podido saber LOOK, viajó hasta la ciudad mencionada junto a su marido, Rosauro Varo, aunque por ahora, tal y como suele señalar su norma no escrita, no se han visto juntos.

Sin embargo, este periódico ha podido conocer la hoja de ruta que ha seguido el considerado como uno de los empresarios con más renombre de nuestro país. Por todos es sabido que está relacionado con las altas esferas de toda índole política, aunque lo cierto es que también mantiene estrechas amistades con rostros conocidos de otros ámbitos. De hecho, durante su estancia en San Sebastián, las cámaras de Gtres le captaron junto a Leiva, uno de los VIPS más íntimos del mencionado.

Rosauro Varo y Leiva en San Sebastián. (Foto: Gtres)

Según la información que maneja LOOK, ambos se reencontraron sobre las 13:00 del mediodía en la cafetería del hotel María Cristina, un alojamiento de cinco estrellas ubicado justo enfrente del teatro Victoria Eugenia. El primero en llegar fue Rosauro y, más tarde, lo hizo Leiva. Se pidieron una cerveza y estuvieron charlando durante horas, en las cuales, a juzgar por las fotografías trascendidas, parece que intercambiaron confidencias y se sintieron muy escuchados el uno con el otro.

Tras su encuentro con el intérprete de Terriblemente cruel, Rosauro puso rumbo a la Sociedad Aitzaki, una sociedad recreativa, gastronómica y cultural que se ubica en uno de los pocos edificios que se salvaron del incendio provocado por las tropas aliadas el 31 de agosto de 1813 en la zona conocida como La Patiña. A su llegada, le esperaba un responsable del club en la puerta, pero se desconoce con quién se reencontró dentro y si se trataba de una quedada personal o profesional, ya que es bastante habitual que los días en los que se celebra el festival se lleven a acuerdo ciertos negocios.

Rosauro Varo en San Sebastián. (Foto: Gtres)

No obstante, antes de llegar, paró en un establecimiento a comprar unas botellas de champán Taittinger Brut Réserve, una marca exclusiva no apta para todos los bolsillos, ya que sus precios ascienden hasta los 800 euros, en función del tipo que sea.

La amistad de Rosauro Varo y Leiva

Las imágenes de Rosauro Varo han puesto de nuevo de manifiesto su amistad con Leiva. Y es que, aunque ambos sean dos figuras que prefieren conservar su vida privada bajo los hilos más herméticos, lo cierto es que en más de una ocasión se han deshecho en halagos públicamente hacia el otro. Sin ir más lejos, el pasado 27 de junio, Rosauro compartió un emotivo post en su perfil de Instagram en el que le daba la enhorabuena a su amigo por su actuación el Movistar Arena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosauro Varo (@rosaurovaro)

«Conseguiste lo que querías, o quizás era yo el que lo quería, con maestría. 2 conciertos increíbles con llenazos en el Movistar Arena […] Seguiremos disfrutando del mito, la bohemia y el canto, porque soñamos que tu voz sigue sin tener los días contados. Gracias por tanto», escribía, dejando al descubierto su cercanía con el cantante y la estrecha amistad que les une.