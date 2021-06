Rosalía desvela su curiosa playlist: música para relajarse y para ‘chingar’

Hace muchos años que Rosalía se convirtió en una de las referentes musicales de medio mundo. Gracias a su personal forma de entender la música, la catalana ha llegado a lo más alto, codeándose con figuras como Maluma, J. Balvin, Travis Sacot, Billie Eilish o Kylie Jenner, que ha pasado a ser una de sus amigas. A pesar de todo, la joven nunca ha olvidado sus orígenes y no ha dudado en visitar uno de los lugares que, sin duda, ha marcado su carrera, la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la que estudió y a la cual ha regresado con toda la humildad del mundo.

Pese a haberse convertido en un ídolo mundial, Rosalía no ha vuelto al centro para presumir, sino para compartir su experiencia y ofrecer una masterclass a chicos que se encuentran donde hace años estaba ella. Una amena charla que ella mismo ha convertido a través de sus ‘stories’ de Instagram y donde se la puede ver cercana y un tanto tímida. A sus 27 años, se ha demostrado entender y manejar con creces el mundo de la música, hasta el punto de convertirse una experta. Precisamente, este tema ha sido eje central de su discurso, como no podía ser de otra manera.

«¡Qué ilusión! Hoy he ido a la universidad en la que me gradué para dar una masterclass», ha escrito junto al primero de los vídeos en el que cuenta lo importante que es para ella escribir canciones, no solo ejecutarlas. «Tiene mucho de arriesgarse, es un trabajo personal también. Mucha introspección, creo que vale la pena. A mi me motivaba seguir ese camino», dice sobre esta parte de su trabajo.

Unas palabras que también tiene mucho de inclusivas, pues también añade que «para mí no hay músicas mejores que otras. Eso es algo clárisimo, sino que hay músicas que corresponden a contextos distintos». Y continúa, «músicas que tienen funciones distintas, canciones que te ponen a pensar, música que es maravillosa para calmarte, otra para bailar, para chingar o lo que sea. Creo que hay muchísimas músicas de todo tiempo y yo celebro que así sea», cuenta muy sincera, dando una pequeña pista de la gran variedad de playlists que tiene que tener ella misma.

Y aunque se la podía ver muy segura como ‘profesora’, parece que en su interior creía que igual estaba siendo muy aburrido y es que en otro post ha escrito «menuda chapa les he pegado». Pero seguro que no era para nada esa la perfección de los alumnos del centro, a los que en otro momento se escucha reír por una de las respuestas de la autora de ‘Malamente’. Ocurre cuando le preguntan que cómo lleva eso de gestionar la presión, algo que dice siente desde que nació. «En los Ángeles me dicen: ‘¿qué vas a hacer después del ‘Malquerer’?’. ¡Pues otra cosa!».