Rocío Carrasco responde a Gloria Camila: «Claro que somos hermanos»

El pasado martes Rocío Carrasco reaparecía en la primera parte del especial Montealto. Espacio que se emitió con un claro objetivo: homenajear la figura de Rocío Jurado. Durante su intervención, la hija de La más grande sorprendió con un considerable cambio de look. Lució un peinado mucho más corto dejando atrás su característica melena rizada. En el primer capítulo los telespectadores tan solo pudieron ver una pequeña parte de la recreación de la casa en la que vivió la artista. De hecho, fue la habitación de Rocío -hija- la primera en mostrar al público.

Durante la entrega del primer capítulo del especial a Rocío Jurado, su hija hizo un comentario que no ha sentado del todo bien a Gloria Camila. Rocío Carrasco expresó en conversación con Jorge Javier Vázquez que le hubiese gustado tener más hermanos. “Quería decir que es verdad no tuvo otro hijo con Pedro, pero es verdad que al final quieras o no somos hermanos y la madre es la misma, aunque sea de diferentes padres, pues somos hermanos igualmente. Entonces, si dice que le hubiese gustado tener hermanos, pero no nombrarnos a mí o a José Fernando me pareció bastante no sé… me decepcionó”, dijo la hija de José Ortega Cano.

Tras estas declaraciones Rocío Carrasco ha querido aclarar el comentario que hizo y que tanta polémica ha generado. «El tema de los hermanos es absurdo. Yo cuando hablo que a mí me hubiese gusado tener muchos hermanos te hablo de cuando era una cria, cuando Gloria y José Fernando vienen a mi vida tengo veintintatos años y tenia hijos, la relación es diferente», ha explicado Rocío para después patente que «claro que somos hermanos. Eso esta clarísimo, pero es verdad que ella tiene una idealización porque al final a la criatura no se le puede pedir más tenia 9 años cuando fallecio nuestra madre», ha añadido.

Sin embargo, no ha podido revelar más detalles de los motivos por los que no mantiene relación con su hermana porque saldrán a la luz cuando se emita la segunda parte de su docu-serie: En el nombre de Rocío. «Todo se va a saber a su debido tiempo, pero ahora no puedo decir nada más por este motivo», ha expresado Carrasco.

El presentador ha querido saber lo que opina la protagonista sobre su familia, pero tampoco ha podido revelar mucho más por el motivo mencionado anteriormente, pero sí ha confesado que bajo su punto de vista considera que «no le he fallado». Rocío Carrasco ha querido matizar también, que hubo un momento de su vida en el que no podía «con ella misma». «A la hermana mayor se la había muerto el padre, la made y estaba viviendo lo que estaba viviendo, entonces también hay que tener un poco de miramiento. Yo no podía ni conmigo», ha sentenciado con un vibrante hilo de voz.