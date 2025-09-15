Rita Maestre vive un momento muy delicado: su hija recién nacida, ingresada en la UCI

Rita Maestre, portavoz del grupo municipal Más Madrid, se encuentra atravesando un complicado momento personal. Hace apenas dos semanas dio a luz a su segunda hija, fruto de su matrimonio con Manuel Guedán y, aunque todo durante el parto pareció ir según lo esperado, tan solo dos días después experimentó uno de los episodios más duros de su vida. Así lo ha confesado ella misma en su perfil oficial de Instagram, donde ha revelado que la pequeña ha pasado varios días ingresada en la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

«A los dos días de nacer y, cuando afortunadamente aún estábamos en el hospital, nuestra hija sufrió dos apneas seguidas; la primera vez dejó de respirar en mis brazos», comenzaba a contar. «Tras muchos días de pruebas nos han mandado a casa, con mucho seguimiento y monitorización, porque concluyen que detrás del fallo, no hay una causa patológica, sino el error puntual de un cerebro aún inmaduro», proseguía.

La política continuaba añadiendo que el objetivo de hacer público el que podría decirse que ha sido uno de los mayores sustos de su vida es reivindicar la importancia de la salud pública en España. «Nunca podremos agradecer suficiente al extraordinario equipo médico del Hospital 12 de octubre su profesionalidad y su calor humano […] La sanidad pública es un logro civilizatorio y una conquista social de la que enorgullecernos, que defender con uñas y dientes y que ampliar y mejorar», sentenciaba.

«Hay quien dice que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente. Y no es cierto. Solo un millonario podría pagar la hospitalización durante meses de un bebé de 27 semanas, o, como en EEUU, una familia normal que asume una deuda millonaria durante años por salvar la vida de su hija. Había 40 bebés ingresados en la UCI a la vez, y allí no había ningún millonario. En España, ni millonarios ni deudas: garantizamos entre todos, con nuestros impuestos, que cada bebé que nace tiene un equipo de neonatólogas, neumólogas, neurólogas, cardiólogas, enfermeras, auxiliares, celadoras, asesoras de lactancia, dedicadas al 100% a cuidarle y curarle», expresaba.

Maestre hacía hincapié en que ningún paciente calculaba cuánto valía cada prueba a la que era sometido, siendo «la única deuda con la que sale del hospital la de la gratitud con los profesionales», algo con lo que se siente muy identificada, ya que ha destacado la buena profesionalidad con la que han tratado a su hija y a todos los niños de la planta, sin hacer distinción entre unos u otros. «No hay nada más bonito y que merezca más la pena defender», decía.

Antes de terminar el post, la política se sinceraba como nunca y señalaba que el miedo, la angustia y la sensación de «esto no me puede estar pasando» solo podrán entenderlas los padres y madres que hayan pasado por alguna situación similar. «Sentí tremenda fragilidad y vulnerabilidad. Finalmente, salimos con el mejor diagnóstico posible y con el (espero) el mayor susto de mi vida aún en el cuerpo, pero es difícil no volver a pensar en todos los «y si» (y si hubiera estado dormida, y si nos pilla de camino a casa en vez de en el hospital, y si…)», comentaba. Para concluir, mandaba «toneladas de cariño y fuerza» a todas aquellas personas que se encontraran ingresadas, a quienes les desea que «se resuelva todo pronto y bien».