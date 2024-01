El pasado mes de diciembre el emblemático Teatro Barceló de Madrid se vistió de gala para acoger el fiestón que organizó Alejandro Sanz por su cumpleaños. Para ello, tanto él como el resto de los asistentes vivieron una velada mágica ambientada en el musical Moulin Rouge, que llevó a sus invitados a recordar el París de los años veinte. No se perdió la cita Mónica Cruz, a quien relacionan con el intérprete de Corazón partío. Sin embargo, los protagonistas de esta historia, como es habitual en su hoja de ruta, guardaron silencio. Hasta ahora.

Mónica Cruz junto a Alejandro Sanz / Redes sociales

Mónica Cruz habla sobre su romance con Alejandro Sanz

Mónica Cruz ha reaparecido con motivo de su participación en El Desafío, el programa de Antena 3 en el que participa junto a otros rostros conocidos. En el marco de la presentación del formato que llevará al límite a los concursantes, la actriz se ha pronunciado acerca de su presunto noviazgo con el cantante.

«Eso sí que es un desafío. Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Porque se hablan tantas cosas que digo: ‘menos mal que yo no digo nada’. Creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando», ha dicho sobre este entramado que la ha colocado en primera plana mediática.

Mónica Cruz presentando ‘El Desafío’ / Gtres

Lejos de dar más detalles acerca de esta cuestión, Mónica ha indicado después que «espero que os encante El Desafío y que lo disfrutéis como hemos hecho nosotros». Con estas palabras, la hermana de Penélope Cruz se ha desmarcado de uno de los temas de actualidad del momento del papel cuché. «Estoy muy contenta aquí con todos mis compañeros», ha terminado diciendo.

Un acercamiento desde hace tiempo

Sea como fuere, lo cierto es que, por el momento, no existe documentación gráfica de las citas que Alejandro Sanz y Mónica Cruz habrían compartido, puesto que, de acuerdo la revista ¡Hola!, los protagonistas «se han encargado de verse en lugares privados o con amigos para no despertar ninguna sospecha».

El extraño movimiento de Alejandro Sanz

Una vez se celebró la nueva vuelta al sol de Alejandro Sanz, el propio artista publicó un post en su perfil de Instagram en el que aparecían varias imágenes en las que, casualmente, salía Mónica Cruz como protagonista de un carrusel que generó un gran revuelo mediático. «Show must go on. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz», escribió Alejandro como título del post. Gracias a este movimiento por parte de Sanz se pudo comprobar la buena sintonía que tienen ambos, aunque, por ahora, no hay confirmación de que mantengan una relación más allá de una simple amistad.

Mónica Cruz junto a Alejandro Sanz / Redes sociales

Esta noticia que relaciona a Alejandro Sanz con Mónica Cruz se produce seis meses después de que se anunciara la ruptura del cantante con Rachel Valdés, con quien estuvo más de tres años. Según reveló por aquel entonces la revista del saludo, la decisión la habría tomado él por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.