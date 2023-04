La vida de Anabel Pantoja daba un giro de 180 grados tres meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa con Omar Sánchez. En enero de 2022, la sobrina de Isabel Pantoja confirmó lo que era un secreto a voces: su separación del empresario. «La decisión la he tomado yo», expresó en Sálvame con dolor. Poco después se adentró, por segunda vez en la historia del reality, en la aventura de Supervivientes. Espacio en el que conoció al que hasta hace unas semanas era su pareja, Yulen Pereira.

Si bien Anabel ha optado todo este tiempo en evitar dar explicaciones sobre su ruptura con el esgrimista parece haber roto su silencio con una indirecta a través de su perfil de Instagram. «Para todos los que están viendo. Acércate a la pantalla y escucha. No tienes que gustarle a la gente, la gente no tiene que amarte, ni si quiera tienen que respetarte, pero cuando veas el espejo…», se puede escuchar en el clip que apenas dura unos segundos.

Horas antes de esta publicación, Sálvame adelantaba que Yulen había concedido una entrevista de la que se iba a dar mucho que hablar. Y así ha sido. El deportista ha hablado largo y tendido en Lecturas. Sobre si ha sido infiel o no a Anabel ha respondido que «nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas». Sin embargo, ha indicado que le ha costa terminar con la relación, ya que fue él quien dio ese paso al frente.

«La sigo queriendo y creo que ella a mí también. Pensábamos que lo nuestro sería para siempre», ha indicado. Además, ha revelado el motivo por el que han puesto fin a su breve historia de amor. «No la he sabido querer. He sido más pasota, no tan cariñoso como ella. Le dije: ‘No te estoy dando lo que necesitas. Me pides más compromiso, una estabilidad que no te puedo ofrecer», ha explicado Pereira.

«En los últimos meses, las discusiones eran por inseguridades, celos. Eran del tipo: ‘¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?’ y se empezó a hacer una bola. Le dije. ‘Necesito mi espacio. Estas inseguridades, conmigo, no. No me merezco estas discusiones’. Ella me echaba en cara que su inseguridad venía de que yo no le daba ese cariño que necesitaba. Y yo le reprochaba: ‘Eres muy celosa, no confías en mí’. Nunca le di motivos para que fuera celosa y eso era lo que más me jodía», ha continuado explicando, dejando claro que eso era lo que más le «agobiaba».

Yulen Pereira ha continuado su relato y ha aportado más daros. «‘Es que no me tocas, no me abrazas, no me das cariño…’. Cuando estás con una pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil… y a mí ya no me apetecía besarla… Después de un par de discusiones la dije: ‘Ya no me siento cómodo como tu pareja. Prefiero decirlo que seguir forzando. Te quiero, pero ya no veo un futuro contigo. No he sabido estar a la altura», ha contado.