El reproche de Makoke que hace estallar a Terelu Campos

Supervivientes arrancó una nueva edición de lo más emocionante el pasado 6 de marzo. Entrega que cuenta con Terelu Campos como uno de los fichajes estrella, aunque estará un tiempo limitado en Honduras, ya que el próximo 26 de abril debutará como actriz de teatro con la obra Santa Lola, producida por su amiga Lara Dibildos.

Mientras llega el día de regresar a España, la hermana de Carmen Borrego ha protagonizado un desencuentro con Makoke, concursante del reality más extremo de la televisión.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

El enfrentamiento de Terelu y Makoke

El origen de la discusión ha comenzado cuando Terelu se ha sincerado y ha indicado que está sobrepasada por la situación. «Yo ya he cumplido aquí todos los retos habidos y por haber. A partir de ahora mi cuerpo me va a decir ‘campana’ y se ha acabado”, ha comentado la hija de María Teresa Campos. Tras estas palabras ha intervenido Makoke y le ha recordado que «por lo menos espérate una semana. Tú le prometiste a Alejandra que no llorabas, yo les prometí a mis hijos que no iba a abandonar… Yo no me encuentro mal, yo estoy triste porque les echo mucho de menos», ha dicho.

Ha sido entonces cuando Terelu Campos ha estallado. «Sois un coñ***. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la p*** gloria. Es que no puedo con eso. Por cinco días… Como si fueran un bebé. Yo no la echo de menos porque ella está bien», ha explicado. «Se puede ser madre, se puede ser novia, se puede ser hija… Pero no hace falta ser una apretada. ¿Yo quiero menos a mi hija que tú a la tuya? No», ha añadido.

Terelu Campos y Makoke en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

A medida que iban pasando los minutos, la tensión aumentaba considerablemente hasta tal punto que han dejado este tema a un lado y se han sincerado sobre su amistad. «¿Tú crees que tú te has portado bien conmigo en momentos duros de mi vida?», ha preguntado Makoke a la presentadora. «Yo de p*** madre. Te he apoyado en lo que yo he creído y he pensado que me parecía lo más justo», ha indicado. Después, la ex de Kiko Matamoros le ha reprochado que no le invitara a su cumpleaños. «Las Campos tenemos siempre una obligación con todo el mundo. Si haces un cumpleaños y se te olvida alguien estás muerta. A nosotras nos da igual», ha respondido la madre de Alejandra Rubio. «No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura», ha insistido Makoke.

La decepción de Terelu Campos

Al mismo tiempo, Terelu Campos ha sacado a relucir un tema que hizo mella en su relación de amistad. «Yo, antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste así, que te vio todo el mundo. Quiero irme ya a la otra playa, estoy ya hasta el c*** de estar aquí», ha dicho la hija de María Teresa Campos. Según la colaboradora, Makoke no se portó bien con ella ni con su hija, algo que le dolió.

Ya en 2023, Terelu Campos contó uno de los motivos por los que se distanció de Makoke. «Ni siquiera se rompe la amistad, simplemente se enfría la relación y se distancia, ha sido por circunstancias: yo no me hubiera pronunciado sobre lo más importante de su vida como ella se ha pronunciado sobre lo más importante de la mía», dijo en el extinto programa Sálvame.