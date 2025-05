Las redes analizan la última confesión de Frank Cuesta: "¿Lo hace por chantaje?"

Es la noticia del momento. Frank Cuesta ha confesado que no es veterinario, que los animales del Santuario fueron comprados y no rescatados y que tampoco padece cáncer. «He sido un personaje y poco a poco se me ha ido de las manos por un grave problema de mitomanía y ego», reconocía en un reciente vídeo que ha publicado en su canal de YouTube. Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones han generado un gran revuelo entre su comunidad de fans, la cual se ha mostrado completamente en shock ante estas informaciones. Tanto es así, que las especulaciones sobre el motivo por el que habría sacado todo esto a la luz no se han hecho esperar y, lejos de creer su versión, son muchos los que aseguran que no estaría actuando por voluntad propia. De hecho, señalan que se trataría de una manera de ceder al que ha sido definido por algunos internautas como un chantaje evidente.

«Creo que todos los que te seguimos desde hace tiempo podemos deducir que te has visto obligado a decir esto para evitar más problemas legales», «Es la primera vez que no te creo, Frank», «Obviamente este video es para destruir su imagen», «Todos te conocemos y sabemos lo que está pasando», «Es muy duro ser obligado a decir todas estas cosas», «¿Lo hace por chantaje o por consejo de su abogado?», escribían algunos de los usuarios de la red.

Frank Cuesta. (Foto: YouTube)

Aunque la mayoría evita dar nombres y apellidos sobre la persona que estaría detrás del supuesto chantaje, algunos se atreven a señalar a Chi como el culpable. Chi fue uno de los principales colaboradores del santuario que tenía Frank y, desde hace unas semanas, se ha convertido en uno de sus peores enemigos, ya que fue él quien sacó a la luz los audios comprometidos que pusieron en el punto de mira la imagen naturalista y animalista del asentado en Tailandia. Cabe destacar que fue el propio Chi quien hizo públicos unos mensajes en los que exigía al presentador que realizara ciertas declaraciones para retirar las denuncias que había en su contra, advirtiendo que llegaría «hasta las últimas consecuencias» si no lo hacía. Como era de esperar, estas palabras no han hecho más que avivar los rumores de un posible chantaje entre su círculo de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank)

La reacción Zape, el hijo de Frank Cuesta

En medio de la polémica, Zape, uno de los hijos de Frank, tampoco ha querido guardar silencio y, corroborando la teoría de muchos fans de su progenitor, ha publicado el siguiente comunicado en su perfil oficial de Instagram. «Llevamos dos meses bajo acoso. Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion, diciendo que nunca tuvo cáncer, cuando yo mismo he visto caer su pelo durante sus tratamientos. Forzado a decir que abusa de los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él. Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia», sentenciaba.