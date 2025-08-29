La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha descubierto a un protagonista más en la ecuación: Fran Sánchez Simón, representante, mano derecha y compañero de piso del hijo de Isabel Pantoja, que reaparecido con las hijas del matrimonio. Asimismo, según apuntan algunos medios, el mánager el artista habría sido el causante de la separación del matrimonio.

Lo que comenzó como una relación profesional a finales del 2016, se ha convertido en una gran amistad. Ese año, Sánchez tomó las riendas de la Carrera de Rivera como mánager. Ambos se conocieron en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, donde Kiko ha vivido prácticamente desde el comienzo de su historia de amor con Irene Rosales -y donde la andaluza vive con su hijas en común, ya que ha sido el Dj el que ha abandonado el domicilio familiar-.

Kiko Rivera e Irene Rosales en un photocall / Gtres

Rivera y Sánchez se conocieron debido a que su actual representante ostentaba un cargo político en el municipio en las filas del Partido Popular de esta localidad. Desde entonces, han formado un equipo inquebrantable hasta tal punto que se desliza que esto podría haber hecho mella en el matrimonio.

«La relación de Kiko con su representante, Fran, también habría podido pasar factura a la pareja. Fran ha ayudado en muchas cosas a Kiko pero también se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko. Esto Irene llegó un momento que no lo quiso aguantar. Hasta el punto de que se había enterado de ciertos cobros, ciertos bolos que no cuadraban pero Kiko, una vez más, habría salido en defensa de Fran», apuntó Gema López en Espejo Público, que desveló que, por ende, la convivencia entre la ya ex pareja había sido «insoportable en los últimos meses».

Aunque Kiko Rivera no ha reaparecido aún, sí lo ha hecho la madre de sus hijas pequeñas y también su representante, que ha sido localizado en las calles de Castilleja. Sin embargo, aunque seguramente conozca de cerca lo que ha ocurrido entre ellos, ha preferido optar por el silencio y esquivar a las cámaras.

Así es Fran Sánchez: de concejal del PP a mano derecha de Kiko

Desde el 2016, Kiko Rivera confió su carrera en Fran, que hasta entonces formaba parte del Partido Popular en Andalucía. Sin embargo, su nombre comenzó a resonar con más fuerza a raíz de representar al hijo de Isabel Pantoja.

Fran Sánchez, representante de Kiko Rivera. (FOTO: GTRES)

Lo que comenzó como una relación estrictamente laboral, finalmente se ha convertido en una gran amistad. De hecho, en 2019, el primo de Anabel Pantoja le dedicó unas significativas palabras públicas en su cuenta de Facebook. «Para todos los que me preguntáis por mi amigo, mánager y mano derecha. Sólo quiero que sepáis que solo me ha aportado y seguirá haciéndolo cosas buenas a mi vida y mi trabajo. Te agradezco cada minuto que has invertido en mí y la confianza que siempre me has dado y das. Te quiere tu compadre».