La reacción de Eugenia Osborne tras la separación de su padre

Eugenia Osborne sabía perfectamente que el matrimonio de su padre con Fabiola Martínez estaba haciendo aguas. Fue este domingo cuando ambos anunciaban públicamente una decisión muy meditada pero que no podía dilatarse más. Pero el que piense que la modelo va a desaparecer por y para siempre de la vida del cantante, está muy equivocado. Ha dejado un legado que no solo atañe a su exmarido sino también a los hijos que este ya tenía antes.

Es el caso de Eugenia, a quien Fabiola ha ido ganándose día a día durante los últimos 20 años. No importa que su padre haya decidido emprender camino en solitario porque el cariño hacia la que ha sido su mujer es inerte, inalterable y perenne por parte de Eugenia Osborne. Aprovechando que salía a pasear esta mañana con su perro por un Madrid todavía con restos de nieve, la prensa ha buscado la primera reacción de la hija de Bertín Osborne.

Lo primero que reconoce es que por supuesto que conocía esta noticia de alcance ya que tiene una gran relación con su padre y suelen compartir este tipo de cosas. Al mismo tiempo asegura que su padre «está bien». Eugenia se muestra parca en palabras y prefiere no hablar demasiado: «Todos bien», repite. «No puedo decir más de lo que han dicho ellos ya».

También cuenta que sus hermanos pequeños están muy bien, entre ellos Kike, el hijo de Bertín y Fabiola que nació con un problema cerebral: «Está bien, ha disfrutado mucho con la nieve». Sobre ella dice que está «un poco agobiada con el colegio online». Eugenia Osborne se dejó la mejor declaración para el final. Siguiendo el ejemplo de su ultima publicación en la que invitaba a «no dejar de sonreír nunca pase lo que pase», le dedica unas bonitas palabras a la exmujer de su padre: «Fabiola es nuestro familiar y eso no va a cambiar nunca».

A lo largo del día de hoy se han pronunciado todos los implicados en esta separación matrimonial. La primera en hacerlo era Fabiola Martínez, que aseguraba que «Es lo mejor para los dos». Sin borrar su particular sonrisa del rostro, la maniquí ahondaba en su ruptura explicando que «la convivencia es muy complicada, y más con cada uno viviendo en un sitio y el carácter de los dos», para acabar zanjando que «cuando un matrimonio se separa, siempre hay una responsabilidad compartida. Eso no significa que no haya amor, que no haya cariño ni haya respeto, pero hemos decidido que era lo mejor para los dos».

Horas más tarde era Bertín Osborne el que se pronunciaba. El cantante de rancheras se mostraba igual de sosegado que su mujer e incluso bromeaba cuando veía tanta prensa a la salida de su casa: «Parece esto Cantora». Sorprendía verle tan calmado pero es que, al igual que Fabiola, piensa que esto es lo mejor para los dos: «Hablamos todos los días porque no hay nada grave más que una cosa de que somos distintos. Hay que tomárselo como es, esto es la vida, es así».

La de su separación ha sido la noticia del fin de semana sin lugar a dudas. Era la sobremesa del domingo cuando el padre de Eugenia Osborne emitía un comunicado informando de su decisión: «Queridos amigos: Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades. Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión».