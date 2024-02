Los grandes motivos de Rafa Nadal para ser feliz cuando abandone su trabajo de tenista

Rafa Nadal anunció en una emotiva rueda de prensa que la temporada 2024 marcará el final de su carrera profesional. Como todo el mundo sabe, está considerado como el mejor jugador de tenis de nuestra historia más reciente, por eso esta noticia dio la vuelta al país. Nadal reveló que su decisión de retirarse viene motivada por una lesión que no ha evolucionado como esperaba, pero ¿qué le espera después? Ser feliz. Y tiene muchos motivos.

En una comparecencia cargada de emoción, Nadal explicó que la lesión que sufrió durante el Abierto de Australia no ha mejorado como se esperaba. «La lesión de Australia no ha evolucionado como queríamos. Hemos trabajado mucho para estar en Roland Garros, pero a día de hoy no es posible. Con todo lo que es este torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es», expresó con voz entrecortada.

«Voy a hacer un punto y aparte, no tengo intención de seguir jugando en los próximos meses. Mi idea es que 2024 sea mi último año», añadió el tenista balear, dejando claro que su retirada es inminente. Cuando esto suceda estaremos delante de un hecho histórico.

Rafa Nadal, centrado en su faceta de padre

La noticia generó un profundo impacto en el mundo del tenis, pero es evidente que tendrá consecuencias muy positivas a nivel personal. Con 20 títulos de Grand Slam y una carrera llena de éxitos, Nadal ha dejado una huella imborrable en el deporte, siendo admirado no solo por su talento en la pista, sino también por su humildad y dedicación fuera de ella.

Mery Perelló paseando a su hijo / GTRES

Aunque la noticia de su retirada pueda resultar difícil de aceptar para muchos, Nadal se despedirá del tenis en el mejor momento de su carrera. Y lo mejor es que también es un buen momento a nivel personal. Su matrimonio con Mery Perelló funciona a las mil maravillas y tienen un hijo en común. Cuando se retire tendrá más tiempo para disfrutar de él.

La impresionante mansión de Rafa Nadal en Mallorca

Rafa Nadal ha invertido una parte de su patrimonio en una formidable mansión situada en Manacor, concretamente en Porto Cristo. Hizo una reforma integral que ha durado más de dos años, pero ya está todo preparado para que el tenista y su mujer disfruten de su nuevo hogar junto a su primer hijo en común.

La casa de Rafa Nadal y Mery Perelló / GTRES

El embarazo de Mery Perelló fue bastante polémico, sobre todo en los últimos meses porque tuvo que pedir ayuda médica. Ella es muy discreta y optó por guardar silencio, pero el entorno salió al paso para desmentir que estuviera sucediendo algo grave.

La casa de Rafa Nadal y Mery Perelló le servirá de refugio después de retirarse del tenis. El proyecto ha estado redactado por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, hijo del aparejador Antoni Esteva, y cuenta con todo lujo de detalles. Destacan los amplios ventanales con vistas a un acantilado. El inmueble también tiene un acceso al mar entre las rocas, con una estrecha escalera que conduce a la entrada de la Cova des Correu.

Rafa Nadal se centrará en su pequeño

Rafa Nadal y Mery Perelló intentaron ser discretos durante sus primeros meses como padres, pero compartieron una imagen para mostrar como habían sido sus vacaciones estivales.

Rafa Nadal y Mery Perelló / GTRES

No es muy habitual ver al matrimonio con el niño porque se cuidan mucho y prefieren guardar las distancias, pero recientemente salieron publicadas unas fotografías del niño sujetando una raqueta de tenis.

Nadal pasa gran parte del año viajando por todo el mundo y a partir de 2024 podrá dedicarse a descansar. Estará centrado en su familia. Forma un equipo perfecto con Mery Perelló y hace unos días ha insistido que ambos están contribuyendo en la educación del hijo que tiene en común.