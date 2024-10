¿Quién heredará la mansión de Liam Payne?

Liam Payne, de 31 años, se alojaba en el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo (Argentina), cuando murió el 16 de octubre alrededor de las 17:00 horas al caer desde un balcón. Su habitación daba a un patio trasero y se encontraba a unos 14 metros de altura aproximadamente. Cuando los servicios sanitarios llegaron no se pudieron hacer nada por salvar la vida del ex miembro de One Direction, ya que presentaba graves heridas incompatibles con la vida al sufrir tanto una hemorragia interna como externa.

Conforme van pasando los días, se van revelando más detalles sobre la autopsia, que ha determinado que el cantante tomó un combinado de varias drogas en el momento en el que se produjo el accidente. Concretamente, Payne había consumido cocaína, crack, benzodiacepinas y también cocaína rosa, un producto que surge de la mezcla de la metanfetamina, la ketamina, el MDMA y alguna otra sustancia. A principios de octubre, Liam viajó a Argentina junto a su novia actual, Kate Cassidy, para asistir al concierto de Niall Horan, su ex compañero de la banda que lo catapultó al éxito, que se celebró el día 2 en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Una noche de reencuentro en la que Payne se mostró muy animado, bailando y cantando los hits de su amigo. Tras esta cita, Cassidy regresó a Estados Unidos dos días antes del fatal desenlace mientras que Payne continuó su estancia debido a un problema con su visado.

Liam Payne en un evento. (Foto: Gtres)

La mansión de Reino Unido de Liam Payne

Antes de iniciar una relación con la influencer, Liam Payne mantuvo un romance con Cheryl Cole, madre de su único hijo, Bear, de 7 años. De esta manera, será el pequeño quien herede la fortuna y patrimonio de su progenitor. El artista se convirtió en padre a los 23 años y un año después terminó su relación con Cheryl. Previamente, Payne había adquirido una casa de 4 millones de libras en el pueblo de Chalfont St Peter, en el condado de Buckinghamshire.

Propiedad de Liam Payne en Reino Unido. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Liam continuó estando cerca de su hijo y su ex pareja porque tras su ruptura adquirió otra propiedad cercana para estar cerca del pequeño Bear, a quien adoraba.

Así es la mansión de Lyam Payne

La propiedad cuenta con un amplio jardín dividido en varias zonas. Una de ellas la piscina, situada en la parte trasera de la vivienda de estilo clásico y tejado marrón. Por otro lado, la casa también está dotada de una zona chill out donde hay mesas y sillas en un tono gris perla.

Exterior de la propiedad de Liam Payne. (Foto: Gtres)

Además, cuenta con grandes ventanales repartidos por toda la vivienda, lo que aporta luz a cada una de las estancias repartidas en dos pisos. La parte delantera la preside un enorme hall donde se pueden aparcar varios vehículos.

Por otro lado, ha salido a la luz que Bear heredará alrededor de 30 millones de libras (35 millones de euros), según informó Daily Mail. Además, en una entrevista en 2022 para el podcast Impaulsive, del youtuber y luchador Logan Paul, Liam Payne confesó que había creado varias empresas para el futuro de su hijo. «Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo. De hecho, tengo varias empresas en funcionamiento que sé que él puede dirigir algún día si quiere», expresó.

¿Dónde vivía actualmente Liam Payne?

Actualmente, Liam Payne vivía junto a su novia Kate Cassidy en una casa de alquiler en Florida (Estados Unidos) por la que pagaba 9.500 dólares (unos 8.700 euros) al mes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kate Cassidy (@kateecass)

Esta información fue difundida por el diario británico The Sun. El citado medio asegura que la propiedad, ubicada exactamente en Wellington, está valorada en 1.73 millones de dólares (1.2 millones de euros).