"Quería decir una cosa y decía otra": la confesión de Raphael sobre su momento más difícil

Raphael se está preparando ya para su regreso a los escenarios. Una vuelta muy esperada después de que la pasada Navidad tuviera que poner en pausa su agenda a consecuencia del diagnóstico que confirmó que padece un linfoma cerebral. El cantante se encontraba grabando una entrevista para un programa de televisión cuando empezó a sentirse mal y tuvo que ser trasladado al hospital, donde pasó varios días ingresado hasta que se informó públicamente de lo que le ocurría.

Ahora, meses después de su hospitalización y tras haber estado en tratamiento y bajo supervisión médica, el artista está listo para volver al escenario. Será el 15 de junio cuando se le vuelva a ver sobre las tablas, en el que va a ser, sin duda, uno de sus conciertos más esperados.

Raphael junto a su esposa Natalia. (Foto: Gtres)

El cantante ha ofrecido una entrevista a televisión en la que ha hablado de cómo vivió el momento en el que se sintió descolocado y con problemas en el habla, lo que llevó a su ingreso: «Tuve miedo, sentí miedo, terror», ha dicho el artista, que pasó 10 días en el hospital.

«Me acuerdo solamente de que yo quería decir una cosa, pero decía otra. No era dueño de la situación. Es una sensación fatal», ha explicado Raphael, que no es la primera vez que se enfrenta a un problema de salud, pero en circunstancias diferentes. Hace más de 20 años tuvo que someterse a un trasplante de hígado, pero en aquel momento tuvo tiempo para mentalizarse de la situación. «Tuve meses para irme mentalizando, pero esto del linfoma no me lo esperaba. Ha sido un golpe más duro porque fue algo que no vi venir», ha declarado. Según ha relatado, en el momento en el que le estaba dando notó algo raro, pero no pensó nunca que sería una cosa tan grande.

Raphael en las inmediaciones de un hospital. (Foto: Gtres)

Raphael lleva ya cuatro meses de tratamiento y ahora se encuentra bastante bien. El artista ha comentado que se puso a las órdenes de los médicos para que ellos decidieran qué era lo mejor, porque su mayor deseo era recuperarse y volver a los escenarios. «No es que sea muy valiente, pero es que no hay otro camino. Para esas cosas soy muy echado para adelante. Tengo miedo, pero si hay que hacerlo, se hace», ha sentenciado Raphael, que se considera una persona muy disciplinada.

El cantante estrena su próxima gira en Mérida a mediados de junio y hay una gran expectación ante su regreso a los escenarios. Se ha estado preparando para esta esperada vuelta: «Antes de decidir volver, me fui a probar yo solo. Hice un concierto de dos horas y pico en un estudio con parte de mis músicos. Necesitaba probarme porque una cosa es lo que yo piense y otra la realidad. Mis hijos estaban presentes para anotarlo todo», ha dicho Raphael, que está muy ilusionado con esta vuelta al escenario. Una vuelta que no es puntual, sino que espera que sea por mucho tiempo: «No me voy a ir nunca. El escenario es mi forma de vida», ha sentenciado Raphael, que asegura que no le tiene miedo a la muerte, aunque tampoco le va a dar la bienvenida.