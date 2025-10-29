Lydia Lozano ha sido captada, completamente destrozada, a la salida de un hospital de Madrid. A pesar de su maquillaje y peinado intacto, la periodista no ha podido contener las lágrimas debido al problema de salud que arrastra su marido, Charly, desde hace varios años y que, en los últimos días, le ha obligado a permanecer ingresado. Las lágrimas de la colaboradora son el claro reflejo de su agotamiento, pues no se ha separado del lado de su esposo que, tras haber sido dado de alta después de una exitosa operación, tuvo que ingresar de nuevo de urgencias ya que una bacteria le estaba afectando a un órgano vital.

Lydia Lozano, entre lágrimas en la puerta del hospital

El pasado 24 de octubre, la ausencia de Lydia Lozano en ¡De viernes! fue cuanto menos llamativa. Bea Archidona y Santi Acosta explicaron que la colaboradora no podía asistir a su puesto de trabajo debido a que Charly, su marido, atravesaba un delicado momento de salud.

Lydia Lozano y Charly su marido. (Foto: Gtres)

A pesar de que la comunicadora no pudo acudir a plató, quiso tener un gesto con sus compañeros y con el programa y conectarse vía online, donde no pudo contener las lágrimas ante los mensajes de apoyo de los presentadores y del resto de equipo de colaboradores. «Después de unos meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia… Pues bueno, sigue en el hospital, pero se va a poner bien. Es que estoy muy cansada. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro», dijo.

Días después, Jorge Borrajo -director de Semana-, ha dado las claves de lo que le ocurre al marido de Lydia. Borrajo, que colabora en El tiempo justo, ha apuntado que afortunadamente en las últimas 48 horas Charly ha mejorado favorablemente -aunque permanecerá ingresado en las próximas seis semanas- y que Lydia ya puede respirar a pesar del susto.

«Charly fue operado y dado de alta hace unas semanas, pero sufrió una complicación posterior por una infección, lo que obligó a su reingreso hospitalario. Lydia lleva varias semanas muy preocupada. Cuando los fotógrafos la encontraron en la puerta del hospital y le preguntaron por su marido, se derrumbó», apuntó Borrajo que pudo hablar con Lozano, que ha confesado que su esposo tiene un largo proceso de rehabilitación: «Me dijo que su marido se encuentra algo mejor, aunque todavía le quedan varios días de ingreso. Aun así, está agotada, física y emocionalmente».

Lydia Lozano llorando en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Por su parte, sus compañeros de cadena, también han aportado detalles sobre este triste momento para Lydia que hace solo seis meses despedía a su madre. «Ha sido una cosa complicada y grave, o sea que no ha sido ninguna tontería. Cuando llegó a casa -tras un primer ingreso en el hospital- le pasó otra cosa todavía más gorda que traía del hospital, y tuvo que volver a ingresar de urgencia», ha comentado Rossi.

Finalmente, Joaquín Prat también ha querido mandarle un mensaje de apoyo a Lydia de parte de todos sus compañeros de Mediaset: «Te mandamos un beso enorme, toda nuestra energía, nuestra fuerza, para que pronto puedas reincorporarte al trabajo y Charly pueda estar en casa recuperándose».