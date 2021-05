Cuando Olga Moreno hizo las maletas para irse a ‘Supervivientes 2021’ lo hizo temblorosa por el panorama que dejaba aquí. La paz en su familia había saltado por los aires tras el inicio del documental de Rocío Carrasco. Su marido había sido despedido de Mediaset, se había quedado sin ingresos. Mientras tanto, los hijos del ex Guardia Civil adquirían de nuevo ese protagonismo que antaño ya tuvieron. Un mar de dudas inundaba su cabeza y a punto estuvo de quedarse en tierra. Pero por consejo de Rocío Flores decidió pensar en ella misma y cogió ese vuelo a Honduras para demostrar arrojo, valentía y con el firme objetivo de desconectar de la realidad que desde el primer día le espera a su regreso del Caribe.

Ha pasado algo más de un mes de eso, tiempo en el que el conflicto familiar no ha hecho más que seguir enredándose. Debido a su concurso en el reality también delegó sus labores al frente de su tienda de ropa. ‘Olé y Amén’ quedó ‘huérfana’ de dueña temporalmente. Quien pueda pensar que eso sería un hándicap para la boutique malagueña, no puede estar más equivocado. Todo lo contrario. Desde que la empresaria está inmersa en su aventura, las ventas se han disparado. El aumento de presencia de Olga Moreno en los medios de comunicación aumentan su conocimiento de cara a la sociedad. Además, la gran cantidad de apoyos que está recibiendo, encabezados por Rocío Flores o Gloria Camila Ortega, están contribuyendo a que los ingresos del negocio de Olga se redoblen.

Look ha podido conocer a través de una fuente de toda solvencia que ‘Olé y Amén’ marcha viento en popa. «Se está vendiendo más que nunca, igual o mejor que antes de Ir Olga a ‘Supervivientes’ por lo menos. Van entrando prendas diferentes todos los días y en varias ocasiones no hay stock», cuentan a este digital.

Acción-reacción. Cuando Olga Moreno vuelva a España se encontrará que su tienda va mucho mejor que cuando partió. Además lo hará con una buena suma de dinero bajo el brazo. Antes de comenzar ‘Supervivientes 2021’ se supo que la andaluza había negociado un caché de entre 12.000 y 15.000 euros semanales. Teniendo en cuenta que acumula cinco semanas en Honduras, la mujer de Antonio David se habría embolsado una cantidad cercana a los 60.000 euros, aproximadamente. Por si fuera poco, su buen hacer en la isla está haciendo que se la señale como una de las favoritas para llegar a la gran final y quién sabe si podría convertirse en la tabla de salvación de su familia.

El inconfundible sello de Olga Moreno

Cuando puso en marcha ‘Olé y Amén’, Olga quería que la ropa llevase su inconfundible sello. De hecho ella ejerce de modelo para algunos de los productos. Apostó por abrir un negocio con sede física, algo que siempre es un riesgo en tiempos de crisis, pero el tiempo ha premiado su atrevimiento. Bajo las palabras Moda, exclusividad, diseños y sueños se comercializan toda clase de prendas entre las que hay un cóctel de estilos para tratar de llegar al máximo público posible.

La nueva colección de verano está resultando todo un éxito de ventas. Al margen de eso ha hecho colaboraciones de prestigio como la que puso en marcha junto a Fernando Verdasco. La tienda de Olga vende en su web las gorras de la firma Cocowi Brand, creada por el yerno de Isabel Preysler y Ana Boyer. De hecho, los maniquíes son el propio deportista e Íñigo Onieva, novio de Tamara Falcó. El precio de todos los modelos es de 29.99 euros.

El ascenso y consolidación de ‘Olé y Amén’ ya empezó a dar sus primeros frutos cuando comenzó la docuserie de Rocío Carrasco. Una semana antes de comenzar ‘Supervivientes’ ya se percibía a través de sus redes sociales, donde creció un 180%. En el último mes ha logrado reclutar 6.000 nuevos seguidores. ¿Logrará mantener los buenos registros? De ser así podría concluirse que la televisión se ha convertido en la catapulta del humilde negocio que un día puso en marcha Olga Moreno.

La contradicción de Rocío Flores

El ‘efecto’ Olga Moreno irrumpe con fuerza, pero sorprende sobremanera que uno de sus máximos apoyos, como lo es Rocío Flores, no haya vestido ninguno de los diseños de la boutique en sus apariciones televisivas para defenderla. Últimamente ha habido algo de polémica puesto que a la nieta de Rocío Jurado no le sentó bien que Olga tratase la relación entre ella y su madre: «No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar. A mí no me hace bien que hable, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, pero ahora mismo en la situación en la que estoy a mí no me hace bien. Y no en mi situación, sino la de mi familia», se quejó.