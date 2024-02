Nuevo revés de salud para Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un contratiempo en su estado de salud que le ha obligado a cancelar sus compromisos laborales. Ha sido él mismo, quien, hace muy poco, ha compartido con su más de un millón de seguidores en Instagram, que no podrá asistir al concierto que tenía programado en A Coruña, este mismo jueves, debido a unos fuertes dolores de rodilla. «Hoy, con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder estar en Pelícano con vosotros», ha comenzado diciendo. «Estoy jodidísimo con la rodilla y necesita operación. A la espera de confirmación de día, reposo y paciencia. Muy pronto estoy de vuelta. Gracias. Os quiero», ha añadido.

El DJ ha compartido este comunicado a poco menos de seis horas de tener que reencontrarse con su público encima del escenario, en el marco de su gira, Mambo Tour 2024; y al tiempo en que lo han hecho, de igual forma, los responsables de la sala de conciertos de la ciudad portuaria situada en un promontorio en la región de Galicia. El Pelícano ha publicado un vídeo del propio Kiko Rivera en el que éste se disculpa, de igual forma, por no poder ofrecer su show. «Esta noche no voy a poder estar con vosotros. Probablemente me tengan que operar. El médico me ha mandado reposo. Tenía muchas gana de estar con vosotros, de disfrutar de la noche gallega… Será en otra ocasión. Perdonadme», dice el sevillano.

Comunicado de Kiko Rivera / Instagram

Junto con el vídeo, los organizadores del concierto han difundido, asimismo, un breve comunicado en el que aportan más detalles sobre la drástica decisión que ha tomado el marido de Irene Rosales, y sobre el problema de salud que arrastraría desde hace algún tiempo. «Por problemas de salud y tras su reciente revisión médica, Kiko Rivera nos comunica que no podrá formar parte de los artistas programados para la fiesta INTERCAMPUS de esta noche. El equipo de contratación de la sala Pelícano está ya trabajando en la concreción de una nueva fecha que os anunciaremos en cuanto nos sea posible. Las entradas anticipadas que ya tenéis para esta noche serán además válidas para acceder a la sala en la nueva fecha que cerremos con el artista. Sentimos este inesperado cambio de última hora», escriben.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que el hijo de Isabel Pantoja preocupa a sus seguidores por su estado de salud, ni que cancela o aplaza un concierto unas horas o días antes de dar comienso el mismo. En 2022 -sin ir más lejos-, tres días antes de ofrecer un concierto en la sala Copérnico de Madrid, Kiko comunicó a través de la ya citada red social, que no se acudiría porque debía someterse a unas «pruebas médicas».

Kiko Rivera en Madrid / Gtres

Varios achaques de salud

En los últimos tiempos, son varias las veces que Kiko Rivera se ha convertido en noticia por su estado de salud. El pasado verano, el DJ se sometió a un cateterismo para tratar una afección cardiaca que lo mantuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, durante varios días. Asimismo, en octubre, Rivera sufrió un ictus isquémico; el peor «susto» hasta la fecha para el hijo de Paquirri. «Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud (…) Ha sido un susto tremendo. El mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta», dijo Kiko entonces.

Antes de eso, Kiko Rivera había pasado por su último ingreso hospitalario en febrero por un cólico nefrítico. En el verano de 2021, debió hacerlo, también, debido a sucesivas complicaciones con la banda gástrica que llevaba desde 2017. Unos achaques que cabe sumar a los problemas que el marido de Irene Rosales arrastra, desde hace varios años, en relación con su diabetes y ataques de gota.