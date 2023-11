Hablamos con la chica que se hizo el ‘selfie’ con Leonor, Letizia y la infanta Sofía: así fue su charla

Además de ser la princesa de Asturias y la heredera al trono español, la princesa Leonor es una joven que, por el mero hecho de haber nacido en 2005, se ha convertido una de las representantes más ilustres de la llamada Generación Z. A sus 18 años recién cumplidos, la hija de los Reyes acaba de cerrar el mes de octubre más especial de su vida.

No había mejor manera de ponerle el broche de oro que con una celebración privada de su mayoría de edad en familia. Una reunión a la que no faltó su abuelo el rey Juan Carlos y que sirvió para concluir una jornada tan ilusionante como agotadora. De la jura de la Constitución en las cortes a dicha fiesta, pasando por el almuerzo en el Palacio Real posterior a la condecoración del collar de la Real Orden de Carlos III que recibió de manos de su padre Felipe VI.

Fue precisamente en la comida en palacio donde tuvo lugar una de las mejores anécdotas de la jornada. Durante uno de los pocos intantes de sosiego que tuvo, la princesa Leonor formó parte de un selfi hecho con Be Real, la aplicación para compartir fotos que les permite a los usuarios publicar una foto por día para mostrar a sus seguidores lo que hacen en tiempo real. Solo una. Y Andrea Henry tenía clarísimo cuál iba a ser.

Son pocas las personas que tienen ante sí el privilegio de poder hacerse una foto con miembros de la realeza. Ella fue una de ellas. La primera pregunta es obligada: ¿Qué hacía en el almuerzo organizado en el Palacio Real? Andrea es la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Se trata de una organización que busca dar voz a los problemas que sufren los menores de 30. Su principal premisa es la de hacerse escuchar en los altos mandos gubernamentales. También luchan por crear una comisión específica que se reúna mensualmente para trabajar en esta dirección.

La Casa Real española ha estado vinculada a esta entidad desde los tiempos de Felipe VI como príncipe. La Reina Letizia también ha colaborado ya en alguna ocasión con ella, demostrando así su compromiso con problemas como la salud mental entre los más jóvenes. Sin embargo, con la princesa Leonor y la infanta Sofía era el primer contacto.

Look ha hablado en exclusiva con Andrea Henry para conocer la intrahistoria de esa imagen que se está haciendo viral en las últimas horas. La autora del selfi nos cuenta todos los secretos: «Ha sido una grandísima experiencia. No era la primera vez con la realeza porque el Rey acudió a nuestro 30 aniversario y la Reina estuvo en otros eventos en los que se reunió con la anterior presidenta. Sin embargo, con la princesa Leonor nunca había coincidido.

La intrahistoria del selfi de Leonor

¿Cómo surgió ese momento? «Fue casualidad. En el último momento de la comida, ya con el café, estaba toda la Familia Real y yo me acerqué a presentarme y a agradecer que invitaran al Consejo de la Juventud. Aunque no creo que se acordasen al final porque saludaron a tanta gente… «, comienza diciendo.

Fue entonces cuando tuvo la iniciativa de hacer la foto: «Les dije que ya que había acudido al almuerzo en representación, que nos hiciéramos un Be Real. Estábamos Leonor y yo, pero se unieron Letizia y la infanta Sofía. Yo quería hacerlo original y que fuera un guiño a la gente joven que utilizamos estas aplicaciones».

Andrea nos cuenta que Leonor «no me puso ningún problema para hacerse la foto, estuvo encantada». Del mismo modo, define a la princesa en las distancias cortas como «una persona muy normal». Desvela que «hablé un minuto con ellas porque todo es muy protocolario. Me presenté, le felicité el cumpleaños y le dije que nosotros trabajamos por reivindicar las preocupaciones de la generación que compartimos. Aunque claro, hay algunas que quizá no le llegan como la marginación o los salarios dignos, pero el cambio climático o la salud mental por supuesto que sí. Y ya está», apunta.

Lejos de dar la espalda a la realidad, Andrea Henry nos cuenta el principal problema que encontraron el pasado 31 de octubre: «Con Leonor nos ha pasado como con gente del Gobierno o del Senado. Hay una parte que dejan de lado pero también es trabajo de ellos acercarse a colectivos vulnerables y conocer de primera manera mano sus reivindicaciones. Nuestro esfuerzo es trasladar esto a las instituciones y la Casa Real lo es. Pero lo importante es hablar de los retos que están por venir para los jóvenes y que la Casa Real haya tenido este guiño con nosotros en un contexto tan restringido, es importante. Ojalá esto sirva para que Congreso, Gobierno Senado y demás pongan el foco en la juventud», finaliza.