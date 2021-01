El temporal está alterando la rutina. Si bien hace unos meses era el confinamiento causado por el coronavirus el que nos tenía confinados en nuestros hogares, ahora ha sido la borrasca ‘Filomena’. Este temporal de nieve ha hecho historia. Hacía más de 50 años que no nevaba así en la Comunidad de Madrid y las consecuencias no han tardado en hacerse notar. Desde ‘Look’ hemos podido saber en primicia que ‘Sábado Deluxe’ ha sido uno de los programas afectados, por lo que este sábado no se emitirá como consecuencia de la situación meterológica que estamos viviendo.

Debido a que los invitados no han podido llegar, el formato de Mediaset ha tenido que ser suspendido por el momento. Tras estudiar detenidamente la situación, y poner sobre la mesa distintas opciones entre las que se encontraba realizar el directo vía Skype, finalmente, la direción ha tomado la decisión de anular de la parrilla televisiva el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. En su defecto, ‘Sábado Deluxe’, ya tiene sustituto. Los Informativos Telecinco se alargarán y se hará un especial sobre la nevada que tantos problemas está causando a la población.

No obstante, los invitados que iban a asistir hoy lo harán en otro momento, cuando las condiciones meterológicas lo permitan. Esto es solo un paréntesis que tan pronto pase la borrasca se solucionará. Este programa no ha sido el único que ha tenido que sufrir un cambio en su programación. En ‘Socialité’, también han tenido que improvisar, ya que no todo el equipo ha podido asistir hasta las inmediaciones de los estudios Telecinco. Sin ir más lejos, la mismísima María Patiño ha tenido que pasar el testigo de presentadora a su compañera Giovanna mientras ella aparecía en la pantalla del plató a través de una videollamada.

La presentadora, ha contado que no ha podido llegar al trabajo debido a que en su calle había mucha nieve acumulada. De hecho, ha grabado un vídeo junto a su chico en el que mostraban cómo estaban viviendo estos momentos de caos como consecuencia de la borrasca ‘Filomena’. En su propia terraza no se podía estar debido a la cantidad de nieve que había acumulada.

‘Viva la vida’, otro programa de la misma cadena que se emite cada fin de semana y que es presentado por Emma García, también ha tenido que sufrir cambios en su contenido. Nada más empezar, la presentadora ha contado la última hora de la nevada de Madrid dando paso a diferentes reporteros que se encontraban en distintos puntos de la capital.

Por lo tanto, habrá que esperar, al menos una semana para poder disfrutar de la crónica social de nuestro país y de los numerosos relatos de diferentes rostros conocidos que tenían prevista su visa al plató de ‘Sábado Deluxe’ esta noche. Es necesario recordar, que la última invitada no dejó indiferente a nadie. Paola Dominguín relató cómo José Coronado tuvo un romance con Isabel Pantoja. De hecho, llegó a afirmar que el que por aquel entonces era su pareja se llegó a enamorar de la tonadillera. Durante su entrevista, también tuvo un rifirrafe con Jorge Javier, ya que ‘defendió’ las palabras de su hermano, Miguel Bosé y su teoría conspiranoica sobre el coronavirus. Confesiones que no sentaron del todo bien al hilo conductor del formato de Mediaset. Ahora, empieza la cuenta atrás para volver a ver las entrevistas más actuales con personajes que no desde luego, no pasan desapercibidos.