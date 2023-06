Isabelle Junot presenta a su hija en el universo 2.0 con las imágenes más tiernas

La última semana ha estado repleta de felicidad para Isabelle Junot, y no es para menos. Era el pasado domingo, 11 de junio, cuando se daba a conocer que la marquesa de Cubas había dado a luz a su primera hija en común con Álvaro Falcó. Philippa nacía en la clínica Ruber de Madrid pesando 3 kilos y 600 gramos, habiéndose llevado a cabo un parto vaginal y según lo esperado. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la prima política de Tamara Falcó ha hecho uso de sus redes sociales para presentar oficialmente a su bebé.

Con un carrusel de tres tiernas imágenes de la pequeña, la ex concursante de MasterChef Celebrity daba la bienvenida al universo 2.0 a su hija con la mayor de las alegrías: «My little Philippa ☺️ Mil mil gracias por todo vuestro cariño estos días!!!! 💕💕💕💕 Yo sigo en una nube ☁️», ha escrito la madre primeriza, dejando entrever que la llegada al mundo de este bebé ha llenado de felicidad no solo su vida, sino también la de todos sus seres queridos.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la publicación ha reunido miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como por ejemplo Íñigo Onieva, que probablemente ya sea consciente de que en su boda con la marquesa de Griñón tendrá que haber hueco para una nueva integrante en la familia. Del mismo modo, otros famosos como Maribel Verdú o Tomás Páramo no han querido dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena a los padres de la criatura, los cuales ya han dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de sus vidas en común.

De esta manera, Isabelle ha cerrado un ciclo en el que ha mantenido a sus seguidores al tanto de todos los cambios vividos en estos nueve meses por su embarazo a través de distintas instantáneas en las que lucía sus curvas premamá con orgullo y considerando que este año ha sido «mágico» por la llegada de su «persona favorita» a su vida, la cual a partir de ahora dará un giro de 180 grados en el que seguramente cuente con el apoyo de sus más allegados.

Cabe destacar que el nacimiento de Philippa ha tenido lugar tan solo un año después de la boda entre sus padres, la cual tenía lugar el pasado 4 de abril de 2022 en el palacio del marqués de Mirabel, un lugar con un significado imborrable para la familia Falcó en su totalidad. Dada la importancia de la cita, los novios quisieron contar con el cariño de 200 invitados entre los que estaban personas de la talla de Eugenia Silva, Los del Río, Marta Ortega o cómo no, Tamara Falcó, la cual es ya un pilar fundamental en la vida de Isabelle.